Türkiye Gazetesi

iPhone 14 nereden alınır? iPhone 14 kaç para? Binlerce kişi arama motorlarında bu soruların cevaplarını arıyor ve iPhone 14'e ilişkin merak edilenler haberimizde...

Apple, yeni iPhone 14 serisini Türkiye’de ön siparişe açtı. Ön siparişler şu anda Apple Türkiye resmi internet sitesinde açık ve yeni iPhone'lardan satın almak isteyenler site üzerinden ön sipariş verebiliyor. Sipariş edilen telefonlar 23 Eylül 2022 günü sahiplerine ulaşacak.

Peki, iPhone 14 özellikleri neler? iPhone 14 modellerinin fiyatlarına geçmeden önce özelliklerine kısaca bir göz atalım. İlk olarak, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modelleri aslında standart iPhone 13 modelinden pek farklı özelliklere sahip olmadığını ve bu nedenle kullanıcılar ve teknoloji uzmanları tarafından eleştirildiğini belirtelim. İşte iPhone 14 özellikleri...

IPHONE 14 VE IPHONE 14 PLUS ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 modeli 6,1 inçlik OLED ekrana, iPhone 14 Plus ise 6,7 inçlik OLED ekrana sahip. Her iki modelde Apple’ın 5 çekirdekli GPU’lu A15 bionic çipiyle çalışıyor. 12 megapiksellik ana arka kameraya ve 12 megapiksellik ultra geniş açılı kameraya sahip. 12 megapiksellik ön kamera sensörü. İki modelde diğer tüm iPhone 14 modellerinde olduğu gibi trafik kazası algılama ve uydu bağlantılı Acil SOS özelliğiyle geldi. FaceID yani yüz tanıma sensörü bulunuyor. iPhone 13’te olduğu gibi iPhone 14 ve 14 Plus da çentikli ekran tasarımını kullanıyor. Telefonlar, gece yarısı, mor, yıldız ışığı, kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle kullanıcılara sunuldu.

IPHONE 14 PRO VE IPHONE 14 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinin özellikleri ise şu şekilde;

iPhone 14 Pro modeli 6,1 inçlik OLED, iPhone 14 Pro Max ise 6,7 inçlik OLED ekrana sahip. Her zaman açık ekran özelliği bu modellerde sunuludu. Ayrıca iPhone 14 ve 14 Plus’tan farklı olarak çentikli ekran tasarımı yerine delikli ekran tasarımı bulunuyor. Apple’ın 5 çekirdekli GPU’lu A16 Bionic çipiyle daha güçlü bir işlemci. 48 megapiksel ana arka kameraya ek olarak 12 megapiksellik ultra geniş kamera ve 12 MP 2 kat telefoto ve 12 MP 3 kat telefoto lenslere sahip. 12 megapiksellik ön kamera. FaceID yüz tanıma özelliği, acil SOS, trafik kazası algılama gibi pek çok önemli özellik. Renk seçenekleri ise uzay siyahı, gümüş, altın ve derin mor.

Peki, iPhone 14 serisinin Türkiye fiyatları ne kadar? iPhone 14 Türkiye ön sipariş başladı mı? Evet, Türkiye’de iPhone 14 serisinin satışı için ön siparişler açıldı ve fiyatları ise aşağıda…

IPHONE 14 TÜRKİYE FİYATLARI

Standart iPhone 14 modelinin fiyatları;

iPhone 14 (128 GB): 30 bin 999 TL iPhone 14 (256 GB): 33 bin 599 TL iPhone 14 (512 GB): 38 bin 899 TL

iPhone 14 Plus'ın fiyatları;

iPhone 14 Plus (128 GB): 34 bin 999 TL iPhone 14 Plus (256 GB): 37 bin 599 TL iPhone 14 Plus (512 GB): 42 bin 899 TL

iPhone 14 Pro'nun fiyatları;

iPhone 14 Pro (128 GB): 39 bin 999 TL iPhone 14 Pro (256 GB): 42 bin 599 TL iPhone 14 Pro (512 GB): 47 bin 899 TL iPhone 14 Pro (1 TB): 53 bin 199 TL

iPhone 14 Pro Max'in fiyatları;

iPhone 14 Pro Max (128 GB): 43 bin 999 TL iPhone 14 Pro Max (256 GB): 46 bin 599 TL iPhone 14 Pro Max (512 GB): 51 bin 899 TL iPhone 14 Pro Max (1 TB): 57 bin 199 TL

Android’de yıllardır var... Apple'a iPhone 14 ile gelen 5 yeni özellik ABD merkezli teknoloji üreticisi Apple, iPhone 14 akıllı telefon serisini geçtiğimiz hafta tanıttı. Apple’ın ilk defa iPhone 14 ile sunduğu ancak Android cihazlarda yıllardır kullanılan 5 özellik…

iPhone kullanıcıları iOS 16 sürümüne kavuştu... iOS 16 nasıl yüklenir? iOS 16 alan cihazlar hangileri? Teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü yeni ürünlerini piyasaya sürdü. iOS 16 işletim sistemi sürümü de 12 Eylül günü kullanıcılara gönderildi. Peki, iOS 16 alan cihazlar hangileri? iOS 16 özellikleri neler? iOS 16 ile gelen başlıca yenilikler...