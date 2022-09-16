Türkiye Gazetesi

Snapchat, Instagram'ın Snapchat'ten anlık fotoğraf / video özelliğini 'hikayeler' adıyla kopylamasına kadar dünya genelinde oldukça popüler bir sosyal medya platformuydu. Ancak Instagram'ın 2016'da hikayeler özelliğini başlatmasının ardından Snapchat'in en ayırt edici özelliği rakibinin de eline geçmiş oldu. Nihayetinde Snapchat'in aktif üyelerinin sayısı hızla azalırken, Instagram'ın yükselişi ise durdurulamadı. Yine de dünya çapında aktif olarak Snapchat'i kullanan milyonlarca kullanıcı bulunuyor. Üstelik Snapchat sadece bir sosyal ağ değil, mesajlaşma ve görüntülü konuşma için de oldukça kullanışlı bir platform.

SNAPCHAT WEB ÜCRETSİZ OLARAK SUNULDU

Snapchat Web, tüm kullanıcılar için ücretsiz olarak sunuldu. Bu yeni sürüm, yazacak ve gönderecek çok mesajı olanlar için daha iyi bir seçim olabilir. Çünkü daha büyük bir ekrana bakacaklar ve gerçek bir klavyeye erişimleri olacak. Snapchat Web arayüzü oldukça basit ancak aynı zamanda fotoğraf göndermek, sesli ve görüntülü arama yapmak için de kullanılabilir durumda.

Snapchat Web

Görüntülü görüşme özelliğinin masaüstü (bilgisayar) sürümüne gelmesiyle birlikte kullanıcıların daha uzun video görüşme yapması bekleniyor. Snapchat'in web sürümüne ise tarayıcılar üzerinden Snapchat'in resmi sitesinden giriliyor. Siteyi açtığınızda karşınıza giriş yap / üye ol seçenekleri çıkacak ve kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra Snapchat'in görüntülü / sesli konuşma ve mesajlaşma özelliklerinden de faydalanabileceksiniz.

Bu arada, Engadget sitesine konuşan Snapchat’in sahibi Snap şirketinin bir sözcüsü, daha fazla talep olması halinde Snapchat’in temel özelliklerinden bazılarının da tarayıcı sürümüne geleceğini belirtti.

Bu arada Snap, iPhone’lar için piyasaya sürülen iOS 16 işletim sürümü çıktığından beri iPhone telefonlarda kilit ekranı widget'larını getirdi. Widget'lar, kullanıcıların istedikleri sohbetler ya da en sık konuştukları kişiler için kısayollar oluşturmasını sağlıyor. Böylece kullanıcılar tek bir dokunuşla ekranlarından sohbetleri başlatabiliyor.

Kısayollardan bahsetmişken, Snapchat uygulaması sohbet sayfasının üst kısmında yeni kısayollara sahip olacak. Kullanıcıların okunmamış Snap'lere, arkadaşlardan gelen sohbetlere ve hikayelere verilen cevaplara erişmesini kolaylaştıracaklar. Ayrıca doğum günleri veya kullanıcıların henüz cevaplamadığı mesajlar için hatırlatıcılar da eklenecek. Ek olarak Snapchat, kullanıcıların hikayelerine ve Snap'lerine gönderebilecekleri ‘Soru Çıkartmaları’nı tanıttı. Şirket, bu özelliklerin yakında sunulacağını ifade etti.

Snapchat'te yeni dönem: Daha fazla kişiye ulaştı Sosyal medya şirketi Snap, popüler sosyal medya uygulaması Snapchat için ‘Plus’ isimli ücretli aboneliğini başlattı. Snapchat Plus aboneleri, birçok özelliğe genel kullanıcılardan önce ulaşabilecek ve ayrıca özel özellikleri de kullanabilecek.

Snapchat kullanıcıları da para ödeyecek: Ücretli plan geliyor Sosyal medya şirketi Snap, görünüşe göre ücretli abonelik sistemine geçmeye hazırlanıyor. Twitter ve Telegram’ın ardından ücretli plana yönelik adım atan şirket, Snapchat Plus özelliğini kullanıma sunacak.