Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli AERWINS isimli start-up firmasının geliştirdiği uçan bisiklet Xturismo tanıtıldı. Uçan bisiklet meraklı bakışların arasında ABD'deki Detroit Otomobil Fuarı'nda görücüye çıktı. 40 dakika havada kalabilen ve saatte 100 kilometre hıza ulaşabilen uçan bisiklet Xturismo, meraklılarından tam not aldı.

AERWINS Teknoloji Kurucu Başkanı Shuhei Komatsu, firmanın insanlı hava araçlarının yanı sıra insansız hava araçları da üretmeye başlayacağını söyledi. Komatsu, Japonya'da halihazırda satışta olan Xturismo modelinin ABD satış fiyatının 777 bin dolar olmasının beklendiğini açıkladı. Ayrıca Komatsu, şirketin 2025 yılına kadar fiyatı 50 bin dolara düşürecek daha küçük bir model üzerinde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Gökyüzünde ‘trafik’: Kocaeli’de uçan arabaları gören şaşırıp kaldı Gökyüzüne yükselen uçan araba Kocaeli’de merak uyandırdı. Kocaeli'de üretildiği öğrenilen uçan arabaların gökyüzüyle buluşma anları kameralara yansıdı.

Türk mühendislerin geliştirdiği uçan araba TUSİ büyük ilgi gördü Üniversite öğrencilerinin tasarlayıp geliştirdiği uçan araba TUSİ sergilendiği fuarda büyük ilgi görüyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) bünyesinde bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından tasarlanan TUSİ, 13-15 Eylül tarihleri arasında ‘AIRTAXI World Congress’te tanıtıldı.