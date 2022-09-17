Türkiye Gazetesi

Mars keşif aracı Perseverance’ın Kızıl Gezegen’de topladığı bir kaya örneğinde organik madde keşfedildi. Bilim dünyası bu haberle sevince boğulurken, araştırmacılar organik maddenin Mars’ın antik tarihinde canlıların bulunduğuna işaret edebileceğini açıkladı. Tartışmalar devam ederken Mars’tan adeta ‘yüzyılın en iyi fotoğrafı’ geldi.

NASA, Mars yüzeyinin şimdiye kadar çekilmiş en ayrıntılı görüntüsünü paylaştı. Perseverance isimli keşif aracının kameraları tarafından çekilen fotoğraf aslında tam bin 118 adet fotoğraf karesinin birleştirilmesiyle oluşturuldu. 2.5 milyar piksellik panorama fotoğrafta Mars’ın kumları, kayaları ve gökyüzü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Bu arada, NASA'nın yeni paylaştığı söz konusu fotoğrafın tam çözünürlüklü, renkli hali 3,85 gigabaytlık devasa bir boyuta sahip. Bu nedenle indirmek için uzun bir süre beklemek gerekiyor. Fotoğrafa NASA'nın resmi internet sitesindeki ilgili makalesinden ulaşabilirsiniz.

NASA'nın resmi internet sitesinde paylaştığı o fotoğraf... Orjinal ve yüksek çözünürlüklü haline yukarıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz (Foto: NASA)

Uzay ajansı NASA, fotoğrafın yanı sıra YouTube’da Mars manzarasını gösteren bir video da yayınladı. Videoda, Kızıl Gezegen’in antik bir nehir deltası olarak kabul edilen Jezero Krateri’nin görüntüleri yer aldı. İzleyiciler, Mars kayalıklarını, tortul kayaları, tepeleri, patikaları gözlemleme imkanı buluyor.

JEZERO KRATERİ’NDE HAYAT VAR MI?

NASA, Perseverance (Azim) isimli uzay aracını 30 Temmuz 2020 tarihinde fırlattı ve 18 Şubat 2021’de araç Mars’ın Jezero Krateri'ne iniş yaptı. Gezgin aracın amacı Mars'taki jeolojik süreçleri, hayatın olup olmadığını ve antik biyolojik izleri araştırmak. Perseverance, Dünya’ya getirilmesi için çeşitli örnekler topluyor ve fotoğraf ve videolar da çekiyor.

Söz konusu fotoğrafların çekildiği delta Jezero Krateri’nde yer alıyor ve bu bölgenin antik dönemlerde akarsuya sahip olduğu ve su olması nedeniyle canlıları barındırdığı düşünülüyor. Perseverance isimli gezgin araç, Kızıl Gezegen'deki keşif çalışmalarını sürdürüyor ve sık sık dünyadaki NASA bilim insanlarına yeni fotoğraf ve videolar gönderiyor.

Şimdiye kadarki en büyük keşif! NASA, Mars'ta organik madde buldu NASA’nın Mars’ın Jezero Krateri'nde keşif faaliyetlerini sürdüren Perseverance isimli uzay aracı önemli bir buluşa daha imzasını attı. Belki de Perseverance’ın şimdiye kadar ik en önemli keşfi olabilir! Uzay aracının topladığı örneklerden bazılarında organik madde tespit edildi.

Bilim insanları Mars'ta yetiştirebileceğimiz ilk bitkiyi buldu İnsanlı bir Mars görevi başarılırsa orada hayatı nasıl sürdürülebilir kılacağımızı bulmamız gerekecek. Bunun için de mahsul yetiştirmemiz hayati öneme sahip. Peki, Mars’ta yetiştirilebilecek ilk bitki hangisi? Bilim insanlarının buna yeni bir cevabı var.