Türkiye Gazetesi

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yapım aşaması devam eden Türkiye’nin ilk amfibi hücum gemisi ve dünyanın ilk SİHA gemisi olan TCG Anadolu Gemisi’ne ilişkin son gelişmeleri aktardı. İsmail Demir, "TCG Anadolu Gemisi için geri sayım başladı. Bu geminin tasarım aşamasında yabancı firmayla iş birliği yapıldı. Artık bu gemileri kendimiz tasarlayacak boyuta geldik” dedi.

TCG Anadolu Gemisi ile Türkiye için yeni bir dönemin başladığını vurgulayan İsmail Demir, ‘proje kapsamında Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de asgari 1 tabur büyüklüğündeki bir kuvveti ana üs desteği gerektirmeksizin, kendi lojistik desteği ile kriz bölgesine intikal ettirebilecek’ büyüklükte olduğunu belirtti.

TCG ANADOLU GEMİSİ'NDE YERLİ VE MİLLİ SİSTEMLER KULLANILDI

Prof. Dr. İsmail Demir, açıklamasını şu şekilde sürdürdü: “Gemide yer alacak silah sistemleri, radar ve elektronik harp sistemleri, aviyonik sistemler yerli ve milli sanayii tarafından geliştirildi.

LHD, gerektiğinde Doğal Afet Yardım (DAFYAR) görevleri çerçevesinde de kullanılabilecek. Bünyesinde yer alan tam teşekküllü hastane ve ameliyathane imkânları sayesinde doğal afet yardımı, insani yardım ve mülteci tahliye harekâtları kapsamında tıbbi destek için kullanılabilecek.

Bir güç aktarma sistemi olacak. Helikopterler ve hava araçları iniş kalkış yapabilecek. Çeşitli zırhlı araçlar karaya intikal edebilecek. Bu bir güç aktarma sistemi. Afet zamanlarında da çok önemli görevler üstlenecek.

Mayıs 2019’da denize indirilen gemi, Haziran 2022 itibariyle deniz kabul testlerine başladı ve halen devam ediyor.

Bütün emeği geçen herkesse teşekkür ediyorum.”

Türkiye'nin yüzen ordusu TCG Anadolu Türkiye'nin en büyük askerî gemisi TCG Anadolu, yıl sonunda envantere girecek. 232 metrelik gemi, Bayraktar TB3'ün yanı sıra 10 adet ATAK-2, insansız hava uçağı Kızılelma ve Hürjet ile donatılacak. Anadolu, denizlerdeki hava üssümüz olacak.

TCG Anadolu SİHA gemisine dönüştürülecek “Gemilere inecek İHA çalışmalarımız var. TCG Anadolu gemisini bir İHA gemisine çevirmek istiyoruz. Bunun için TB2’yi geliştiriyoruz. Böylece İHA’lar denizlerde de vurucu gücümüz olacak.”