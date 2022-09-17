Türkiye Gazetesi

Roketsan tarafından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sisteminin tasarımı görücüye çıkarıldı. ilk kez IDEF’21 Fuarı esansında tanıtılan LEVENT'in, ABD tarafından uzun süredir Türkiye’ye uygulanan RAM Füzeleri ambargosuna milli bir çözüm getirmesi bekleniyor.



LEVENT, ilk kez IDEF’21 Fuarı esansında tanıtılmıştı.

MUADDİLİ OLDUĞU RAM'DE 2 LEVENT'TE 4 ANTEN BULUNUYOR

Tasarımda göze çarpan ilk özellik LEVENT'İN anten sayısı oldu. Öyle ki; SUNGUR Portatif Hava Savunma Füzesi üzerinden geliştirilen LEVENT’in, hem arayıcı başlığa hem de hedefin RF yayınlarını elde etmeyi sağlayan dört adet antene sahip olduğu görüldü. LEVENT’in muadili olarak halihazırda Türk Donanması tarafından kullanılan ABD üretimi RAM Füzesi’nde ise 2 adet anten mevcut olduğu biliniyor.

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci.

"KENDİ BAŞINA VEYA RADAR GÜDÜMLÜ OLARAK ÇALIŞABİLECEK"

SavunmaSanayiST.com’a LEVENT Yakın Hava Savunma Füze Sistem ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, şu ifadeleri kullanmıştı:

"LEVENT’in şu andaki çalışmaları, olağanca hızıyla devam ediyor. Ana mühimmatı, SUNGUR’dan üretilen bir füze olacak. Füzenin üzerinde; SUNGUR’a ek olarak pasif arayıcı başlıklar, RF arayıcı başlıklar bulunacak. Üzerindeki denemeler ve geliştirme faaliyetleri devam ediyor. LEVENT, hayata geçirildiğinde kendi başına veya radar güdümlü olarak geminin kendi radarlarına entegre olarak çalışabilecek modları olacak."

"Hedefimiz, çok kısa bir süre içerisinde ilk atışları yapabilecek düzeye gelmek ve önümüzdeki yıl içerisinde denemelere başlayabilmek." diyen İkinci, "Çok kısa süre içerisinde bunları üreterek, özellikle bizim Silahlı Kuvvetleri’mizin hava savunma konusundaki kabiliyetini LEVENT platformu ile arttırmaya gayret gösteriyoruz.” diye konuşmuştu.

ABD'NİN RAM AMBARGOSUNA KARŞI MİLLİ ÇÖZÜM

Türkiye, MİLGEM ADA Sınıfı Korvetler ile birlikte ilk kez ABD üretimi RIM-116 RAM (Rolling Airframe Missile) Yakın Hava Savunma Sistemi’ni envantere aldı. Halihazırda Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilen dört MİLGEM ADA Sınıfı Korvet, RAM sistemleriyle teçhiz edilmiş durumda. RAM sisteminin lançerleri Almanya’dan tedarik edilirken, füzeler ise ABD’den tedarik ediliyor.

ABD, uzun süredir Türkiye’ye RAM Füzeleri konusunda ambargo uyguluyor.

LEVENT ile birlikte bu alandaki ambargonun, milli imkanlarla giderilmesi amaçlanıyor. LEVENT’in ikinci konfigürasyonunda ihtiyaç duyulan pasif radar arayıcı da Roketsan tarafından geliştirilecek.

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