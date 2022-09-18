Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Saldırılara karşı sanal kart kullanımı hayati önem taşırken, kullanıcıların bunlara çok dikkat etmesi gerekiyor:

> Kimlik avı saldırısı: Bu yöntemde e-Posta, kısa mesajlar ve çevrim içi reklamlar kullanılıyor. Siz gönderiye tıkladığınızda kötü amaçlı yazılım bilgisayarınıza bulaşıyor. Aynı şekilde mobil uygulamalarda da bu metot kullanılıyor.

> Şirketleri taklit ediyorlar: Hacker’lar şirketlerin web sitelerini taklit ederek kullanıcıların bilgilerini talep ediyorlar. Dolayısıyla talebiniz dışında sizinle iletişime geçen kurumlara kişisel ve finansal bilgilerinizi asla vermeyin.

> Kredi kartlarını taklit ediyorlar: ATM ve POS makinesine takılan kredi kartlarındaki veriler, kopyalama cihazları kullanılarak hacker’lar tarafından taklit edilebiliyor. Bu tür bir durum karşısında kişilerin temassız ödemeleri destekleyen POC cihazlarında işlem yapmak daha güvenilir.

> Kötü amaçlı yazılımlar: Hacker’lar, casus yazılımlar aracılığıyla özellikle online alışverişte kullanılan kredi kartlarını ve kart doğrulama kodlarını kaydedebiliyor. Bu tür saldırıları önlemek amacıyla kişilerin cihazlarına kötü amaçlı ekleri ve bağlantıları engelleyecek özel bir güvenlik çözümü yüklemeleri, bilinmeyen kaynaklardan gelen bağlantıları açmamaları gerekiyor.

> Veri sızıntıları: Veri ihlallerini önlemek zor gibi görünse de kullanıcıların her zaman banka hesaplarındaki şüpheli faaliyetleri izlemesi gerekiyor. Bazen siber saldırganlar küçük meblağlar ile yetinebiliyor. Bu tip harcamaların kredi kartı sahibinin dikkatinden kaçma ihtimali daha yüksek.

> Herkese açık Wi-Fi: Hacker’lar alışveriş merkezleri, havaalanları ve kafelerde halka açık olan ancak güvenli olmayan Wi-Fi ağları aracılığıyla kredi kartı bilgileri dâhil pek çok bilgiyi ele geçirebiliyor. Bu sebeple kullanıcıların bu tür ağlara bağlandıklarında online alışveriş ya da bankacılık işlemi yapmamaları ve bağlandıkları durumda VPN kullanmaları gerekiyor.

> Çöp kutuları: Bu yöntem eski bir yöntem olsa da hırsızlar, kullanıcıların kart ekstrelerine ve diğer bilgilerine ulaşmak için çöpleri karıştırabiliyor. Bu yüzden kullanıcılar önemli bilgilerini çöpe atmadan önce belgeleri üzerindeki kişisel ve finansal bilgiler okunmayacak şekilde parçalamaları gerekiyor.

DİJİTAL KUŞAK GÜVENLİĞİNE DAHA AZ DİKKAT EDİYOR

LastPass, yaptığı bir araştırma ile, insanların şifrelere ilişkin çevrimiçi davranışlarını mercek altına almış. Buna göre baby boomers ve Z kuşağı arasında kalan bireyler, dijital güvenliklerine ve güvenliğe farklı bir yaklaşım gösteriyorlar. LastPass, daha erken yaşlarda teknolojiye maruz kalsalar da Z kuşağının güvenliklerinden daha az endişe duyduğunu ortaya çıkarmış.

NASA’dan siber saldırı açıklaması: James Webb Teleskobunun gönderdiği fotoğrafta tespit edildi Siber güvenlik şirketi Securonix, bilgisayar korsanlarının James Webb Uzay Teleskobu’nun gönderdiği bir görüntünün kopyasına kötü amaçlı yazılım yüklediğini belirtti. Fotoğraf amacıyla hackerlar kullanıcıları kandırmaya çalışıyor.

Samsung'dan siber saldırı açıklaması: Bazı kullanıcıların bilgileri çalındı Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung, yeni bir siber güvenlik saldırısı gerçekleştiğini açıkladı. Bu yılın başlarında gerçekleşen bir saldırıda (izinsiz girişte) bilgisayar korsanları Galaxy kaynak kodunu ele geçirmişti. Bu defa ise saldırganlar bazı müşterilerin kişisel bilgilerini ele geçirdi.