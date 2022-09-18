Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dünyadan ve Türkiye’den 70’i aşkın sanatçı ve konuşmacı sahne alacağı konferans bir dahaki sefere Metaverse’e taşınacak. Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, konferansın ilk gününde ‘MARKALand’ adını verdikleri Metaverse evrenine giriş için katılımcılara özel olarak tasarlanmış NFT’ler (non-fungible token) hediye edileceğini söyledi. Bu NFT’lerin “geleceğin anahtarı” olacağını ifade eden Şengör, MARKALand üyeliklerinini se interaktif bir seansla başlatılacağını söyledi. Şengör’ün verdiği bilgiye göre seansta her bir katılımcı için MetaMask uygulaması üzerinden kripto cüzdan oluşturulacak. Ardından katılımcılara, sanatçı Hamza Kırbaş’ın Marka 2022’den ilham alarak ürettiği NFT eserin birer edisyonu hediye edilecek. Üretilen NFT’ler, blok zincir teknolojisi üzerinden katılımcıların kripto cüzdanlarına yüklenecek. Hediye edilen kripto cüzdanlara yüklenecek NFT’ler, gelecek yıllarda MARKAVerse’te düzenlenmesi planlanan farklı etkinliklere girişte anahtar olarak kullanılacak. NFT’ler, Türkiye’deki blok zincir ekosisteminde yer alan bireyleri ve projeleri bir araya getiren ve gelişimlerini teşvik eden merkeziyetsiz otonom çatı yapı Layka DAO’nun destekleriyle hazırlanacak. ‘Türkiye’nin Web3 Merkezi’ olarak anılan Layka DAO, NFT iş birliğiyle Marka 2022 katılımcılarının yarının teknolojilerine erkenden adapte olma imkânı sunacak.

Türk şirketinin geliştirdiği askeri metaverse uygulaması NATO’da tanıtıldı NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı, 10 firmadan gelen 100'den fazla üst düzey yönetici ile çevrim içi ve fiziksel olarak 10-12 Ağustos günlerinde Eğitim Teknolojisi Konferansı düzenledi. Türk mühendislerin geliştirdiği askeri metaverse teknolojileri altyapısı ‘MiliVerse’ün ilk tanıtımı da NATO'da yapıldı.

The Sandbox, Türkçe Metaverse dünyası kuracak Dünyadaki ilk ve en popüler Metaverse projelerinden olan ve 3,9 milyar dolarlık pazar hacmine ulaşan The Sandbox, Türkiye pazarına giriş yaptı.