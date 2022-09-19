Türkiye Gazetesi

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yeni Starlink uyduları fırlatmaya devam ediyor. Son olarak Falcon 9 roketi ile 54 Starlink uydusu daha başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi.

Starlink 4-34 görevinde yer alan 60 metre yüksekliğindeki Falcon 9 roketi, 5 günlük gecikmenin ardından Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden fırlatıldı. Falcon 9 roketinin üst bölümünün kalkıştan yaklaşık 15 dakika sonra Starlink uydularını yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaştırdığı öğrenildi.

180'İNCİ FIRLATMA OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Son uçuş, SpaceX’in 180. fırlatması olarak kayıtlara geçerken, 2022 yılında tamamlanan görev sayısı da 42’ye ulaştı. Starlink 4-34 görevi çerçevesindeki fırlatma geçtiğimiz Salı gününden bu yana 5 gün boyunca olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti.

HEDEF UZAY TAŞIMACILIĞININ MALİYETİNİ DÜŞÜRMEK

ABD’li milyarder iş insanı Elon Musk tarafından kurulan uzay taşımacılığı şirketi SpaceX; Falcon 9, Falcon Heavy, Starlink, Dragon Kargo, Starship gibi uzay misyonu araçlarını bünyesinde bulunduruyor. Şirketin, uzay taşımacılığının maliyetini düşürme hedefiyle kurulduğu biliniyor.

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