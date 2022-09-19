Türkiye Gazetesi

Milli Uzay Programı çerçevesinde uzaya gönderilecek ilk Türk astronotun eğitimi için Axiom Space ile anlaşma imzalandı. Gelişmeyi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından duyurdu.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirecek uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nde, Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi için Axiom Space ile TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (UZAY) arasında imzalar atıldı.

"HAYALLER GURURA DÖNÜŞÜYOR"

Anlaşmayı sosyal medya hesabından duyuran Bakan Varank, "Cumhuriyet'imizin 100. yılında gerçekleştireceğimiz insanlı ilk uzay görevi için tarihi bir anlaşmaya imza attık. Seçim süreci devam eden Türk uzay yolcusunun eğitim ve uçuş hizmeti için Axiom Space ile iş birliği yapacağız. Milli Uzay Programı ile hayaller gurura dönüşüyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzay araştırma yeteneklerini genişletme ve ulusal bir insanlı uzay programı oluşturma çabalarının parçası olarak Türkiye'ye eğitim ve uçuş hizmeti verecek olan Axiom Space, Türk uzay yolcusunun yer çekimsiz ortamda yapacağı bilimsel araştırmalara da olanak sağlayacak.

Bakan Varank, sosyal medya hesabından imzaların atıldığına dair bir paylaşımda bulundu.

UZAY YOLCULARI AYLARCA SÜREN EĞİTİMİ TAMAMLIYOR

Axiom Space, ticari uzay endüstrisinde uçtan uca mürettebatlı görevler yürüten tek tam hizmet yörünge görev sağlayıcısı olarak biliniyor. Axiom'un hizmet yelpazesi arasında uzay yolcularının eğitimi ve uçurulması, eğitim kolaylaştırıcılarına ve eğitmenlere erişim, donanım ve güvenlik sertifikası ile yörüngede operasyonel yönetim yer alıyor.

Uzayda yaşamaya ve çalışmalar yürütmeye hazırlanmak için uzay yolcusu adaylarının, Axiom'un aylarca süren eğitim müfredatını tamamlaması gerekiyor. Axiom Space, öte yandan Fransa'daki kongrede Türkiye dışında İtalya, Macaristan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile de insanlı görevler için anlaşmalar yaptı.

Avrupa Uzay Ajansı: Türkiye ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz Avrupa Uzay Ajansı'ndan Andrea Vena, "Türkiye’nin uzay çalışmalarından dolayı memnuniyet duyuyor ve çalışmalarını da destekliyoruz. " ifadelerini kullandı. 'Biz her zaman bu tarz iş birliklerine açığız' diyen Vena, Türkiye Uzay Ajansı ile çalışmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Uzaya çıkacak ilk Türk için geri sayım! Adaylar belli oldu Türkiye Uzay Ajansı, Milli Uzay Programı kapsamında 2023 yılında uzaya bir Türk astronotu göndermeyi planlıyor. Uzaya çıkacak Türk için adaylık süreci devam ederken, seçilen 30 adayın ismi de açıklandı.