Türkiye Gazetesi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, Direkt Mesaj (DM) isimli mesajlaşma özelliğinde uçtan uca şifreleme özelliğini test etmeye başladı. Hindistan başta olmak üzere bazı Asya ülkelerinde Instagram’ın test ettiği özellikten ilk ekran görüntüleri de gelmeye başladı.

Önümüzdeki yıl tüm kullanıcılara sunulması beklenen değişiklik, mesajları yalnızca gönderen ve alıcının okuyabileceği şekilde maskeliyor. Uçtan uca şifreleme Instagram'ın sahibi Meta şirketinin bile sohbetlerin içeriğini görüntülemesini engelliyor.

Birçok ülkede uçtan uca şifrelemeye ilişkin kolluk kuvvetleri olumsuz düşüncelere sahip. Polis birimleri mesajları maskeleyen bu sistemin dolandırıcıların işine yaradığını, kanıt bulmakta zorlanıldığını belirtiyor. Çünkü şifreleme güvenlik güçlerinin mesajlara erişmesini engelliyor. Ancak kullanıcılar ise mesajlaşırken kendilerini daha güvende hissediyorlar.

META MESAJ GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRİYOR

Instagram, WhatsApp ve Facebook’un sahibi teknoloji şirketi Meta, geçtiğimiz ay uçtan uca şifreleme testinin genişletildiğini duyurdu. Şirket, "Geçen yıl, Instagram'da isteğe bağlı uçtan uca şifreli mesajlar ve aramalar için sınırlı bir test başlattık ve Şubat ayında testi Ukrayna ve Rusya'daki yetişkinleri içerecek şekilde genişlettik. Yakında, daha fazla ülkedeki insanları dahil etmek ve grup sohbetleri gibi daha fazla özellik eklemek için testi daha da genişleteceğiz." şeklinde açıklama yapmıştı.

ABD merkezli Meta, uçtan uca şifrelemeyi aslında 2023’e kadar ertelemişti. Bunun nedeni, şifreleme güvenliğinin çocuk istismarcılarını tespit etmeyi zorlaştırması.

Bu arada, Meta'ya ait WhatsApp'ta mesajlar zaten uçtan uca şifreleme ile korunuyor. Ayrıca bu özellik Facebook Messenger'da ise isteğe bağlı şekilde aktif ediliyor. Ancak şifreleme aracı henüz Instagram'daki herkesin kullanımına açık değil.

WHATSAPP FACEBOOK VE INSTAGRAM MESAJLARI BİRLEŞTİRİLECEK

2019'da Meta, Facebook Messenger, WhatsApp ve Instagram DM’yi birleştirmek istediğini açıkladı. Amaç, kullanıcıların platformları üzerinden birbirlerine mesaj göndermesi. Örneğin, bir WhatsApp kullanıcısı bir Instagram kullanıcısına doğrudan mesaj gönderebilecek. Aynı zamanda yalnızca WhatsApp yerine tüm platformlarda gönderilen mesajların da şifrelenmesi anlamına geliyor.

Uçtan uca şifreleme, mesajınızın aktarım sırasında anlamsız bir şekilde karıştırıldığı ve yalnızca gönderici ve alıcı tarafından gerçek biçiminde okunabilmesini sağlayan bir özelliktir. Meta dahil başka hiç kimse şifreli mesajı çözemez ve okuyamaz.

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