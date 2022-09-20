Türkiye Gazetesi

Apple’ın piyasaya sürdüğü iPhone 14 ailesi ilginç bir kamera sorunuyla gündemde. Kullanıcıların paylaştığı videolara göre, iPhone 14 Pro'nun arka kamera ünitesi pek çok popüler sosyal medya uygulaması ile uyumluluk sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, Instagram, TikTok ve Snapchat gibi uygulamaları kullanırken cihazdan kaynaklanan sallanma, tıkırtı ve mekanik sesler işittiklerini ileri sürdü. Sosyal medyada bazı kullanıcıların paylaştığı soruna ilişkin videolara göre, iPhone 14 Pro modelinin kamerasından tıngırtılı bir ses geliyor ve kamera titriyor.

APPLE YAZILIM GÜNCELLEMESİ YAYINLAYACAK

Teknoloji analistlerine göre, yeni iPhone ailesinin kamerasında otomatik odaklamayla ilgili sorunlar var. Bir Apple sözcüsü teknoloji sitesi Engadget'e yaptığı açıklamada, "Sorunun farkındayız ve bir düzeltme gelecek hafta yayınlanacak" dedi. Bu nedenle sorunun bir donanımdan ziyade yazılım sorunu olduğu anlaşılıyor. 9to5 Mac isimli teknoloji sitesinin haberine göre de bu sorunların yalnızca Apple'ın kendi kamera uygulaması yerine üçüncü taraf uygulamalar kullanımdayken ortaya çıktığı göz önüne alındığında, yazılım sorunu olduğu açıkça görülüyor.

iPhone 14'ün dudak uçuklatan Türkiye servis fiyatları belli oldu Apple, 7 Eylül Çarşamba günü tanıttığı iPhone 14 serisinin Türkiye’deki servis ücretlerini açıkladı. Fiyatlar dudak uçuklatırken, özellikle arka cam değişiminin fiyatı kullanıcıları daha dikkatli olmaya itecek türden.

iPhone 14 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte iPhone 14 Türkiye fiyatı Teknoloji devi Apple, 7 Eylül Çarşamba günü düzenlediği etkinlikte iPhone 14 serisi yeni akıllı telefon modellerini tanıtmıştı. Etkinlikten bir hafta sonra 16 Eylül Cuma itibariyle yeni telefonlar Türkiye’de ön siparişe açıldı. Peki, iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 14 Türkiye'ye ne zaman geliyor? İşte bu soruların cevapları...