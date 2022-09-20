Türkiye Gazetesi

2018'de Mars'ta sismik araştırma için gönderilen ve Paris Globe Fizik Enstitüsünün ana tasarımcısı olduğu NASA aracı InSight, gezegende bir ilke imza attı. Mars'taki sismik aktiviteleri inceleyen NASA aracı InSight, gezegene düşen meteorların ses sinyallerini kaydetmeyi başardı.

Temmuz ayında bir dizi depremi tespit eden InSight, bu sefer de Mars'a düşen göktaşlarının oluşturduğu sismik ve akustik dalgaları kaydetti. NASA, resmi Twitter hesabından ses kaydının da içinde yer aldığı bir video paylaştı. Toulouse Yüksek Havacılık ve Uzay Enstitüsü araştırmacısı Raphael Garcia, aracın çarpan kraterlerin konumlarını bile tespit ettiğini açıkladı.

5 Eylül 2021'de Mars'ta meteoroid çarpmasıyla oluşan kraterler (Foto: NASA)

Mars hakkında daha fazla bilgiye ulaşmayı amaçlayan bilim insanları, böylelikle Mars'taki hafif derecedeki sismik titreşimleri de yakalamayı umuyor. Dünyada olduğu gibi Mars'ta da atmosfere girdiğinde sürtünme kuvvetiyle ateş topuna dönüşen göktaşları, tamamen yanmayan parçaları yere çarptığında sismik dalga oluşturuyor.

Yüzyılın fotoğrafı! NASA, Mars’ın 2.5 milyar piksellik şimdiye kadarki en net görüntüsünü paylaştı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde örnek toplamaya devam ediyor. Kaya örneklerini toplayan Perseverance öte yandan çektiği fotoğraf ve videolar ile de Mars’ın nefes kesen manzarasını gösteriyor.

Şimdiye kadarki en büyük keşif! NASA, Mars'ta organik madde buldu NASA’nın Mars’ın Jezero Krateri'nde keşif faaliyetlerini sürdüren Perseverance isimli uzay aracı önemli bir buluşa daha imzasını attı. Belki de Perseverance’ın şimdiye kadar ik en önemli keşfi olabilir! Uzay aracının topladığı örneklerden bazılarında organik madde tespit edildi.