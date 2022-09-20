Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline tepki gösteren Batılı devletlerin ambargo politikasına karşı misilleme yapan Rus enerji şirketleri, Avrupa ülkelerine enerji ambargosu uygulamaya başlayınca Avrupa ülkelerini korku sardı. Avrupa, elektrik ve doğal gaz ambargosu nedeniyle kışı nasıl geçireceklerini kara kara düşünürken, alternatif enerji kaynakları yeniden gündeme taşınır oldu. İşte tür alternatif bir enerji kaynağı olarak gösterilen biyogaz, hayvan atıklarının toplanıp karıştırılmasıyla üretiliyor. Biyolojik atıklardan ortaya çıkan biyogaz, yakılarak türbin motorlarını harekete geçiriyor ve elektrik enerjisine dönüşüyor.

Ankara’nın Akyurt ilçesine bağlı Ahmetadil Mahallesi’nde kurulan biyogaz tesisi, 45 bin nüfuslu ilçenin elektrik ihtiyacına yetebilecek kadar enerji üretimi sağlıyor. Hayvan atıklarının karıştırılmasından sonra ortaya çıkan biyogazı yakarak elektrik enerjisine dönüştüren biyogaz tesisi aynı zamanda bölge halkına da faydalı. Çiftçiden ücretsiz bir şekilde aldığı biyolojik atıkları işleyerek elektrik enerjisi elde eden tesis, işlem sonucunda arta kalan gübreyi de sıvılaştırarak ücretsiz bir şekilde çiftçiye dağıtıyor.

ÇİFTÇİDEN ALIP DÖNÜŞTÜRÜP ÇİFTÇİYE VERİYORLAR

Biyogaz tesisinin ortaklarından Özgür Yıldız, tesisin ana amacı dışında hava kirliliğini engellediğini ve yeraltı sularını koruduğunu belirtti. Üreticinin bertaraf etmekte zorlandığı atıkları ücretsiz bir şekilde aldıklarını bildiren Yıldız, “Atıkları üreticilerden ücretsiz olarak alıp, işleyip içerisindeki metan ve sülfürden arındırıp elektriğe çevirip bunu bir milli servete dönüştürdükten sonra aynı şekilde çıkan sıvı fermante organik gübremizi de üreticimize ücretsiz olarak dağıtıp uygulamasını yapıyoruz. Bu ürünlerin, zirai gübreleri engelleyip üreticiye bir katkı sağlamasını hedefliyoruz” diye konuştu.

BİYOGAZ 45 BİN KİŞİNİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILIYOR

Tesisin Genel Müdürü Mehmet Arzak ise ek olarak bölge halkına istihdam sağlandığına vurgu yaparak tesis çalışanlarının yüzde 75’inin bölge halkından olduğunu dile getirdi. Tesiste üretilen enerjiyle Akyurt ilçesinin elektrik ihtiyacının karşılanabileceğine dikkati çeken Arzak, “Tesisimizin kurulu gücü şu anda 3 MegaWatt (MW) lisans gücümüz 4 MW. Bu ilave bir MW’yi bölgede oluşabilecek atık durumuna göre hazırda bekletmekteyiz. Eğer işletmelerdeki hayvan sayısı ya da bölgedeki işletme sayısı arttığı zaman yeterli gübreye ulaşabilirsek, ilave 1 MW’yi de devreye sokarak kurulu gücümüzü 4 MW’ye çıkartabilmekteyiz. Şu anda fiili olarak çalıştığımız 3 MW ile ortalama 12 ile 14 bin hanenin elektriğini karşılamaktayız. Ortalama bir haneyi 4 kişi olarak kabul edersek sanayi kısmını dışarıda bıraktığımızda yaklaşık 45 bin kişinin elektriğini karşılayabilmekteyiz. Bu nüfus da Akyurt ilçesine tekabül etmektedir. Hane olarak baktığımızda Akyurt ilçesinin elektriğini karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

'TESİSTEN ÖNCE SİNEKLERDEN EVDE DURAMIYORDUK'

Köyde daha önce biyogaz tesisinin olmadığını ve bu yüzden sineklerden muzdarip olduklarını belirten çiftçi Murat Demirci ise, “Çevre kirliliğinden ötürü oluşan koku ve sinekten evlerimizde duramıyorduk. Köyümüz koku ve sinekten muzdarip bir köydü. Şu anda bu durumlar ortadan kalktı. Ayrıca sıvı gübreleri tarlalarımızda hem sürümünü yapıyorlar hem de gübre ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Daha önceden kullanılan güz ve yaz gübresi en az yüzde 50 oranında azaldı. Bazı yerlere hiç gübre bile atmıyoruz. Sıvı gübre ile birlikte yüksek verim elde ettik. Köyümüzden sıvı gübre talebi çok fazla onun için böyle bir tesisin kurulması bize çok fayda sağladı. Ayrıca bu tesiste iki köyümüzden insanlar çalışıyor. Öncelik bu bölgelere verildi. Bu tesislerin diğer bölgelerde de kurulmasını çok isteriz.” dedi.

Enerjide bağımlılığı bitirecek yol: Biyogaz Çöpleri enerjiye dönüştürerek hem tabiatın temizlenmesini hem de ithalata bağlı enerji alımını azaltmayı sağlayan biyogazda 3 milyar avronun üzerinde ekonomik kazanım imkânı bulunuyor.

Biyogaz atıklarını toprağa döken şahsa 90 bin TL ceza Ankara’nın Polatlı ilçesinde biyogaz tesisinden çıkan atıkları tarım arazisine döken kişiye 90 bin Türk Lirası ceza uygulandı.