Türkiye Gazetesi

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın hayranı Hint vatandaşı Dheeraj Palliyil, iPhone’un yeni çıkan modellerini ilk satın alan kişilerden olmak için 2017’den bu yana hemen hemen her yıl Dubai’ye gittiğini açıkladı. İngiliz TV kanalı BBC'nin haberine göre, Hindistan’ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan 28 yaşındaki Palliyil, iPhone’un yeni modellerinin, diğer ülkelere kıyasla Hindistan’da daha geç piyasaya sürüldüğünü belirterek geçen hafta iPhone 14 Pro almak için Dubai’ye gittiğini söyledi.

Dubai’ye son seyahati için yaklaşık 500 dolar bilet parası ödeyen Palliyil, 'beklemek istemediğini' ve 'telefonu ilk alan kişiler arasında olmak için Apple mağazası önünde beklerken hissettiği heyecanı sevdiğini' dile getirdi.

Hintli iş adamı Palliyil 2017'den bu yana yeni iPhone modelini satın alabilmek için başka ülkelere seyahat ediyor

Palliyil, daha önceki iPhone satışlarının Hindistan’da 10-15 gün sonra başladığını, iPhone 14 Pro'nun ise yurt dışından yalnızca saatler sonra ülkesinde satışa sunulduğunu sözlerine ekledi. Palliyil, yine de son çıkan iPhone için Dubai’ye gittiğini zira bunun kendisi için bir ritüel haline geldiğini söyledi.

Görüntü yönetmeni ve iş adamı Palliyil, Apple’ın 2011’de hayatını kaybeden kurucusu Steve Jobs’un hayranı olduğunu belirtti. Palliyil, 2017, 2019, 2021 yıllarında da iPhone’ın yeni modellerini ilk alan kişilerden olmak için Dubai’ye gittiğini ve seyahatlerinin 'Steve Jobs’un çalışmalarını anma şekli' olduğunu ifade etti.

iPhone, tartışmasız dünyanın en çok rağbet gören akıllı telefonlarından biri. İlk olarak 2007'de Apple tarafından piyasaya sürülen telefon, mobil teknolojide devrim yaptı ve şirketin devasa başarısının arkasındaki en önemli sebeplerden biri. Yıllar geçtikçe, Apple hayranları en son model iPhone'lardan satın almak için büyük çaba harcamaya başladılar. Hatta pek çok kişi iPhone telefona sahip olmayı bir statü sembolü olarak görüyor. Yeni iPhone'ların piyasaya sürülmesiyle saatlerce Apple mağazalarının önünde satın almak için kuyrukta bekleyen insanlar var. Tüm bunlar iPhone çılgınlığını apaçık gösterirken, Hintli iş adamının yeni iPhone'u satın almak için başka bir ülkeye gitmesi iPhone hayranlığının çıtasını yükseltiyor.

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