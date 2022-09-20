Türkiye Gazetesi

ABD merkezli teknoloji devi Apple, Avrupa, Asya ve Güney Amerika’daki onlarca ülke için geçerli olacak App Store zammını duyurdu. Zam, Apple’ın uygulama mağazası App Store’daki uygulamaların fiyatını önemli oranda artıracak. Zam yapılacak ülkeler arasında ise Şili, Mısır, Japonya, Malezya, Pakistan, Polonya, Güney Kore, İsveç, Vietnam ve Euro kullanan tüm bölgeler bulunuyor.

Firma zam kararının arkasındaki nedeni ise açıklamadı. Bununla birlikte, fiyat artışı bölgelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin Güney Kore'de fiyatlar yüzde 20-25, Japonya'da yüzde 30-35, Euro kullanan bölgelerde ise zam yüzde 8-10 civarında.

Apple kirayla iPhone dönemine hazırlanıyor… Tarih ortaya çıktı Teknoloji devi Apple, kullanıcıların iPhone başta olmak üzere Apple ürünlerini kiralayarak kullanabilecekleri abonelik sistemini başlatmak için son hazırlıklarını yapıyor. Ünlü bir teknoloji analisti abonelik sisteminin başlayacağı tarihi açıkladı.

Samsung’dan Apple’a gönderme: Teknoloji devini tiye aldı Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, Apple cihazlarını karalayan reklam kampanyasına bir yenisini daha ekledi. Bu sefer Samsung’un hedefinde katlanabilir iPhone eksikliği vardı.