Türkiye Gazetesi

NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezinden bir grup araştırmacı, bir bilgisayar simülasyonu kullanarak Ay’ın yüzeyindeki binlerce krateri sildi ve zamanı 4,25 milyar yıl öncesine döndürdü. Söz konusu araştırma Planetary Science Journal’da yayımlandı. Bilim insanları, çap uzunlukları 20 km ile bin 200 km arasında değişen yaklaşık 5 bin 200 krateri inceledi. Kraterlerin yer çekimi ivmelerini öğrenmek için ekip, kraterlerin konumlarını ve genişliklerini tasarladıkları bilgisayar modeliyle hesapladı. Ardından ekip, zamanı 4,25 milyar yıl öncesine döndürmeyi başardı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'ndaki bilim insanları, asteroitlerin Ay’a çarpması sonucunda kutuplarda 10 derece enlem kayması gerçekleştiğini veya yaklaşık 300 kilometre hareket ettiğini buldu.

Araştırmacılara göre bu bulgular, keşfedilen donmuş su nedeniyle daha değerli bölgeler olarak kabul edilen kutuplara ilişkin yeni bilgiler sağlayabilir. Araştırmacı Vishnu Viswanathan konuya ilişkin, "Ay'ın krater geçmişine dayanarak şunu diyebiliriz ki, koşullar kutuplardaki suyun istikrarlı koşullara sahip olmasına yetecek kadar ılımlı görünüyor” dedi.

Bu arada, ABD ve Çin başta olmak üzere pek çok ülke uzay araştırmalarında Ay'ın kutup bölgelerine yoğunlaştı. Bu bölgeler iniş alanı olarak belirlenirken tartışmalar da şiddetleniyor.

NASA Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı NASA'nın Mars yüzeyinde bulunan InSight isimli uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki depremleri ve göksel olayları tespit etmeye devam ediyor. Dünya dışında ilk defa bir gezegende göktaşlarından gelen sismik ve akustik dalgaları algılayarak, kraterlerin konumunu hesaplayan InSight'ın kaydettiği ses kaydı paylaşıldı.

Yüzyılın fotoğrafı! NASA, Mars’ın 2.5 milyar piksellik şimdiye kadarki en net görüntüsünü paylaştı ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars yüzeyinde örnek toplamaya devam ediyor. Kaya örneklerini toplayan Perseverance öte yandan çektiği fotoğraf ve videolar ile de Mars’ın nefes kesen manzarasını gösteriyor.