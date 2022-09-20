Türkiye Gazetesi

Hakemli bilimsel dergi PNAS’da yayımlanan yeni bir çalışmada bilim insanları daha önce yapılan ve bölgesel olarak karınca sayısına ışık tutan 489 çalışmayı inceledi. Bu çalışmalardan hareketle hesaplama yapan bilim insanları, dünya üzerinde her bir insana karşılık 2,5 milyon karınca bulunduğu hesapladı.

Bununla birlikte, araştırmada karıncaların toplam ağırlığının 12 megaton civarı olduğu belirtildi ve bu ağırlık, karıncaların bütün kuş ve memelilerin toplamından daha ağır.

Bununla birlikte, bilim insanları tüm kıtalardan çalışmaları incelese de Orta Afrika ve Asya dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki verilerin yetersiz olduğu vurgulandı. Bu nedenle karınca sayısının daha yüksek olduğu belirtildi.

Bilim insanları, dünyadaki böcek popülasyonunun da gittikçe düştüğünü açıkladı. 2019'da yapılan bir çalışma, böcek türlerinin yüzde 40'ından fazlasının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koymuştu. Ancak bu yeni çalışmada araştırmacılar karınca sayısının azalıp azalmadığı konusunda sonuca varamadı.

Antalya'da ortaya çıktı görünce şoke oldu: İnsan yüzlü örümceği sahiplendi karınca ile besliyor Antalya'daki 65 yaşındaki Fatma Ağaçbacak çamaşır topladığı sırada eşofmanında gördüğü insan yüzlü örümcek karşısında şoke oldu. Bu yaşında ilk kez böyle bir örümcek gördüğünü söyleyen Ağaçbacak, hayvanı sahiplendi. İnsan yüzlü örümceği kavanozda karınca ile besliyorlar.

Barack Obama’yı tanıyan koyun kanseri koklayan karıncalar… ‘Bilim hayvanları’ insanlığın hizmetinde Bilim adamları hayvanları eğitip insanlığın hizmetine sunuyor. Öyle ki; top oynayan arılar, araç kullanan fareler, Barack Obama’yı tanıyan koyun, kanseri koklayan karıncalar ve niceleri birçok çalışmada insanlığın yararına olacak araştırmaların baş kahramanı olarak karşımıza çıkıyor.