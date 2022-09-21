Türkiye Gazetesi

Sosyal medya platformlarının aktif kullanıcı sayıları belli oldu. Teknoloji devi Meta'ya Facebook yine ilk sırada yer aldı. Facebook kullanıcı sayısının ise 3 milyara yaklaşarak 2,91 milyara kadar çıktığı görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, We Are Social verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Facebook’tan sonra sırasıyla en çok kullanılan sosyal medya platformları Youtube 2,56 milyar, WhatsApp 2 milyar, Instagram 1.47 milyar ve Wechat 1,26 milyar olarak kayıtlara geçti. Telegram, Twitter ve Pinterest ise sıralamada ilk 10’a giremezken, kullanıcı sayıları Telegram 550 milyon, Pinterest 444 milyon, Twitter ise 436 milyon olarak saptandı.

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press’in gerçekleştirdiği medya incelemesine göre yazılı ve online mecralar olmak üzere bu yıl sosyal medya ile alakalı basına 435 bin 760 haber çıkışı olduğu görüldü. Bu yıl sadece Facebook ile ilgili çıkan basın haber sayısı ise 93 bin 744 olarak kaydedilirken, ülkemizde de oldukça kullanımının yangın olduğu gözlendi.

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Sosyal medyadan teröre desteğe 10 yıl hapis Sosyal medya platformları üzerinden teröre finansman sağlayan profilleri büyük cezalar bekliyor. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı ve avukat Kürşat Ergün “Platformlar, şüpheli işlem tespit edildiği andan itibaren resmî birimlerle paylaşmak durumunda. 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor” dedi.