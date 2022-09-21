Türkiye Gazetesi

Reuters haber ajansının haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Bayraktar TB2 satın aldı. İlk defa Bayraktar TB2 satın alan BAE'ye 20 adet SİHA satışı yapıldı. Baykar'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) 20 SİHA satışı gerçekleştirdiği açıklandı. Haber ajansına konuşan bazı kaynaklar, BAE'ye SİHA'ların bu ay teslim edildiğini, ek taleplerin de değerlendirildiğini ifade etti.

Bununla birlikte, Suudi Arabistan'ın da hem SİHA hem de kendi ülkesinde üretim yapabilmek adına fabrika kurulması talebinin bulunduğu bilgisine yer verildi. Açıklama yapan kaynak, "BAE ile yapılan görüşmelerde hızlı bir şekilde 20 adet SİHA teslim edilmesi kararı alındı ve (SİHA'lar) verildi" dedi. üst düzey bir yetkili ise, "BAE'nin bir süredir SİHA alma talebi vardı. Şimdi bu SİHA'ların verilmesi durumu oldu. BAE'den ek talep de geldi bu konuda. Bunun da hızlı şekilde karşılanmasına çalışılacak" şeklinde konuştu.

SUUDİ ARABİSTAN SİHA TESİSİ KURMAK İSTİYOR

Kaynaklar, Suudi Arabistan'ın Baykar'dan hem SİHA talebinin olduğunu hem de Arabistan'a bir SİHA fabrikası kurulmasını istediğini söyledi. Bir kaynak, "Fabrika kurulmasının birkaç çeşidi bulunuyor. Sıfırdan üretmekten montajın yapıldığı fabrikalara kadar. Baykar fabrika kurulması gibi taleplerde çok ciddi inceleme yapıyor. Biraz stratejik bir karar bu. Bu konuda talep ve görüşmeler var. Türkiye Suudi Arabistan ile yatırımlar, swap gibi konularda bazı görüşmeler de yapıyor. Ama beklendiği kadar hızlı ilerlemiyor." şeklinde açıklama yaptı. Suudi Arabistan'ın asıl amacının fabrika kurulması olduğunu belirten yetkili ayrıca "Bu konuda değerlendirmeler ve görüşmeler devam ediyor" dedi.

Bununla birlikte, henüz Baykar Teknoloji şirketi ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı konuya ilişkin bir açıklama yapmadı.

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