Türkiye Gazetesi

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) turistik şehri Dubai, ziyaretçilerine uzay deneyimi yaşatacak bir yapıya daha hazırlanıyor. Kanada merkezli mimarlık şirketi Moon World Resorts, Dubai'de Ay kompleksi inşa edileceğini açıkladı.

Dünyada ‘Ay deneyimi’ sunması planlanan kompleksin 5 milyar dolara mâl olması bekleniyor. Bu projeyle şirketin amacının uzay turizmini dünyaya taşımak olduğu belirtiliyor.

AY KOMPLEKSİ 2 YILA TAMAMLANACAK

224 metre yüksekliğe sahip olacak Ay kompleksinin içinde Ay’ın yüzeyinde bulunan ya da Ay yüzeyine yakın özellikler yer alacak. Tesiste ayrıca ziyaretçilerin vakit geçirebileceği çeşitli alanlar da bulunacak.

Ay kompleksinin uzay araştırmacıları ve astronot eğitimi alacak kişilere de hizmet vermesi amaçlanıyor. Tesiste ayrıca tam 300 adet ‘Sky Villas’ adı verilen özel konutlar bulunacak ve ziyaretçiler bu konutlardan rezervasyon yaptırabilecek. Son olarak, Ay kompleksinin inşa çalışmasının 2 yıl süreceği açıklandı. Maliyetinin ise 5 milyar doları bulacağı belirtiliyor.

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