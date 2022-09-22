Türkiye Gazetesi

NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), ESA (Avrupa Uzay Ajansı) ve CSA (Kanada Uzay Ajansı) tarafından yaklaşık 20 yıllık çalışmayla 10 milyar dolar maliyetle geliştirilen James Webb Uzay Teleskobu, dünyadan 1,5 milyon kilometre uzaklıktaki konumundan evreni gözlemliyor. 30 yılı aşkın bir süredir uzayda çalışan Hubble Uzay Teleskobu’nun daha gelişmiş bir modeli olan Webb Teleskobu, çektiği nefes kesen fotoğraflar ile bilim insanlarının evrene ilişkin yeni bilgiler edinmesini sağlıyor.

Evrenin, gezegenlerin oluşumuna ilişkin yeni bilgiler sunan James Webb Uzay Teleskobu, gezegenlerin de yepyeni fotoğraflarını çekmeye başladı. NASA, Webb Teleskobu tarafından çekilen Neptün’e ait yeni bir fotoğrafı yayımladı. Fotoğraf, buz devi Neptün’ün halkalarını gösteren en net görüntü olarak açıklandı.

NASA, James Webb Teleskobunun çektiği görüntüde en çarpıcı detayın Neptün’ün halkalarının net şekilde görülmesi olarak gösterdi. Şimdiye kadar en son NASA'nın 1989 yılında Neptün’ü gözlemleyen Voyager 2 isimli uzay aracı gezegenin halkalarını tespit etmeyi başarmıştı. Webb’in çektiği yeni fotoğrafta ise, Neptün’ün birkaç parlak, dar halkasına ek olarak daha sönük toz halkaları da açıkça görülüyor.

Uzay araştırmacısı Heidi Hammel, “Bu soluk, tozlu halkaları son gördüğümüzden bu yana otuz yıl geçti ve onları kızılötesinde ilk kez görüyoruz” şeklinde konuştu.

GİZEMLERLE DOLU NEPTÜN

Güneş sisteminde yer alan Neptün, 1846'daki keşfinden bu yana araştırmacıların ilgisini çekiyor. Güneş'e olan uzaklığı Dünya'dan 30 kat daha fazla olan Neptün, dış Güneş sisteminin uzak, karanlık bölgesinde yörüngede dönüyor. Bu uzak mesafede, Güneş o kadar küçük ve soluktur ki Neptün'deki öğle vakti, Dünya'daki loş bir alacakaranlığa benzer.

Bu gezegen, iç yapısının kimyasal yapısından dolayı bir buz devi olarak nitelendirilir. Gaz devleri Jüpiter ve Satürn ile karşılaştırıldığında Neptün, hidrojen ve helyumdan daha ağır elementler açısından çok daha zengindir.

NASA bilim insanları şaştı kaldı: Neptün'de gizemli değişiklik Güneş'ten 4,5 milyar kilometre uzaklıkta yer alan Neptün, eksi 207°C (santigrad derece) ortalama sıcaklığı ile Güneş Sistemi'ndeki en soğuk gezegenlerden biri. Ancak NASA bilim insanları, buz devi gezegenin ilk başlarda çok daha soğuk olduğunu düşünüyor.

Neptün ve Uranüs'teki dev fırtınalar görüntülendi Hubble uzay teleskobu, Uranüs ve Neptün gezegenlerindeki dev fırtınaları görüntüledi.