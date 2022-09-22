Türkiye Gazetesi

Çin, yeni bir uzay görevine hazırlanıyor... South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin, Ay'ın güney kutbunda keşif yapacak Chang’e 7 uzay görevinde, yüzeyde sürekli iniş ve kalkışlar yapabilecek şekilde tasarlanan, ‘sıçrayan’ bir keşif aracı göndermeyi planlıyor. Keşif aracının Ay kraterlerinin sürekli karanlıkta kalan bölgelerine inip tekrar geri çıkabilecek özellikte olması planlanıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), türünün ilk örneği olacak aracın, Ay yüzeyinde sürekli inip ve kalkarak yapacağı uçuşlarla tekerlekli yüzey araçlarına kıyasla çok daha geniş bir alanda keşif yapabileceğini belirtiyor. Güneş enerjisiyle çalışabilen aracın, kraterlerin güneş gören yamaçlarında kendini şarj ettikten sonra karanlık bölgelere dalarak toprak incelemeleri yapması amaçlanıyor. Kraterlerinin karanlık bölgelerinde Ay'da insan yaşamını mümkün kılan su ve minerallerin buz formunda bulunabileceği öngörülüyor.

ÇİN AY’DA BİR İLKİ BAŞARMIŞTI

Geliştirilme aşamasındaki uzay aracının altı eklemli bacak üstünde duran altıgen prizma biçimli gövdesiyle bir örümceği andıracağı, buz halindeki suyu, organik molekülleri ve hidrojen izotoplarını tespit edebilen analiz donanımlarına sahip olacağı açıklandı.

Change 7'nin muhtemel tasarımı

Çin, 2019'da ‘Chang’e 4’ robotik aracını Ay'ın karanlık yüzüne indirerek bunu başarabilen ilk ülke olmuştu. Ay'ın yüzeyinden örnek toplaması planlanan ‘Chang’e 5 aracı ise 24 Kasım 2020'de uzaya fırlatılmış, topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örnekleriyle 16 Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.

2023-2024 yıllarında yeni numune toplamayı amaçlayan Chang’e 6 ve 2026'da Chang’e 7 keşif araçlarının Ay'a gönderilmesi planlanıyor. Chang’e 7 görevinde, sıçrayan keşif aracının yanı sıra yörünge uydusu, iniş aracı, tekerlekli gezginci robotik araç ve iletim uydusunun olduğu 10'dan fazla araç ve donanım bulunacak. Araç ve donanımların en az 8 yıl faaliyet yürütmesi ve Ay'da bir araştırma üssünün inşası için gereken çalışmaları yapması hedefleniyor.

Öte yandan 2030'da Ay'a insanlı uzay görevi gerçekleştirmek de Çin'in hedefleri arasında.

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