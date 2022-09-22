Türkiye Gazetesi

Dr. Christopher Glein, "NASA'nın Cassini uzay aracının Satürn sistemini ziyaret etmesinden beri geçen yıllar içinde, toplanan verilerle mümkün kılınan keşifler defalarca aklımızı başımızdan aldı. Uzay aracı, buz taneleri ve su buharı bulutlarının uydunun yüzeyini delip geçmesini inceledi ve DNA'yla RNA gelişimi için gerekli olan çözünmüş fosfordan (element henüz doğrudan tespit edilmedi) devasa miktarda bulunmasının muhtemel olduğunu tespit etti." dedi.

Yüzey okyanuslarına sahip Dünya gibi gezegenlerin aşırı ısınma veya donmadan kaçınması için yörüngesinde döndüğü yıldıza belirli bir mesafede olması gerekir. Bu mesafeye 'Goldilock Bölgesi' adı veriliyor. Yeraltı okyanuslarına sahip gezegenler daha büyük seviyede canlı gelişimini desteklerken, bu da diğer gezegenlerde hayatı keşfetme ihtimalimizi artırıyor.

Dr. Glein, "Güneş sisteminde dünya dışı yaşanabilirlik arayışının odak noktası değişti. Artık organik moleküller, amonyak, kükürt içeren bileşikler ve yaşamı desteklemek için gereken kimyasal enerji de dahil yaşamın yapıtaşlarını arıyoruz" diyerek çalışmalarına açıklık getirdi.

Daha önceki çalışmalara göre, Enceladus okyanusunda fosforun az bulunabileceği ve bunun da canlıların oluşumunu olumsuz yönde etliyeceği ileri sürülmüştü. Yeni çalışmada ekip, okyanusu incelemek için Enceladus'a yeni bir keşif aracı gönderilmesini önerdi. Dr. Glein, "Altta yatan jeokimya, çözünmüş fosforun varlığını kaçınılmaz kılan zarif bir sadeliğe sahip ve modern Dünya'nın deniz suyundakilere yakın, hatta onlardan daha yüksek seviyelere ulaşıyor. Bunun astrobiyoloji için anlamı, Enceladus okyanusunun yaşanabilir olduğundan öncesine göre daha emin olabileceğimizdir." diyerek açıklıyor.

Araştırma, Ulusal Bilimler Akademisi'nin PNAS dergisinde yayımlandı.

Satürn'ün halkaları yok oluyor! Güneş sistemimizdeki tüm gezegenler arasında Satürn en güzeli olabilir. Ancak çevresindeki halkaları ile ayırt edilen Satürn, özelliğini yavaş yavaş kaybediyor.

Satürn'ün uydusu Titan'da 'deniz seviyesi' tespit edildi Bilim adamları, Satürn'ün uydusu Titan'daki denizlerin yüzeyinin hemzemin olduğunu keşfetti.