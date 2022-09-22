Türkiye Gazetesi

Sosyal medya devi Instagram son birkaç saattir güncellenemiyor. Kullanıcılar 'Akış yenilenemiyor' hatası alırken, 22 Eylül 2022 instagram çöktü mü, instagram'da sorun mu var merak ediyor.

Dünya çapındaki milyonlarca kullanıcının karşılatığı gibi sosyal medya uygulaması İnstagram'da bir hata mevcut.

Hataya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, kullanıcılar ana sayfayı yenilemelerine rağmen akış güncellenmiyor.

Instagram akış yenileyemiyor hatası nedeniyle uygulamayı kullanan milyonlarca kişi yeni gönderileri görmeleri, hikaye, post ve veideo paylaşımı yapmaları imkansız hale geldi.

Bununla birlikte, kullanıcılar 'Instagram güncelleme nasıl yapılır?' sorusuna da cevap arıyor.

Ancak şu anda uygulamayı güncellemek de birçok kişi için çözüm olmadı.

Yine de uygulamayı güncellemek isteyenler, iOS (iPhone) kullanıcısı ise App Store üzerinden, Android kullanıcısı ise Play Store üzerinden resmi uygulamayı bularak 'Güncelle' seçeneğine tıklayabilir.

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