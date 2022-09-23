Türkiye Gazetesi

Apple, iOS 16.0.2 işletim sistemi güncellemesini kullanıcılarına gönderdi. Yeni güncellemenin sunulmasıyla mevcut bazı hatalar da düzeltilmiş oldu.

iOS 16.0.2 güncellemesinin çözüme kavuşturduğu sorunlardan biri, iPhone 14 Pro'nun Instagram, TikTok ve Snapchat gibi üçüncü taraf uygulamaların kamerasıyla uyumluluk sorunu yaşamasıydı. Kullanıcılar, bu tür uygulamaların kamerasını açtıklarında cihazın arka kamerasından tıngırtılı sesler geliyordu ve aynı zamanda ekranda da kamera titriyordu. Sosyal medyada bu sorunu gösteren onlarca video yayımlandı ve Apple hatayı düzelteceklerini açıklamıştı.

Güncelleme açıklamasında Apple, iPhone 14 Pro telefonları etkileyen kamera sorununu çözdüklerini belirtti. Bununla birlikte, şirket söz konusu hatanın nedenini ise açıklamadı ancak cihazın optik görüntü sabitleme sistemiyle iyi uyum sağlamaması ve tıkırtı seslerine neden olması mümkün.

IOS 16.0.2 HATALARI DÜZELTTİ

Güncellemenin giderdiği bir diğer sorun, uygulamalar arasında içerik kopyalamaya ve yapıştırmaya çalışırken izin istemlerinin kalıcı olarak görünmesiydi. Apple üst düzey yöneticisi Ron Huang daha önce bunun "kesinlikle beklenmeyen bir davranış" olduğunu kabul etti ve şirketin bununla ilgilendiğini söylemişti.

iOS 16.0.2, kurulum sırasında cihazın ekranının kararmasına neden olan ve bazı iPhone X, iPhone XR ve iPhone 11 ekranlarında dokunmatik girişin ekrandan sonra cevap vermemesine neden olan bir hata da dahil olmak üzere diğer sorunları gideriyor. Şu anda iOS 16.0.2 güncellemesi kararlı sürümde yani iOS 16 çalıştıran tüm iPhone'lara sunulmuş durumda. Peki, iOS 16 alabilen iPhone modelleri hangisiydi?

• iPhone 14

• iPhone 14 Plus

• iPhone 14 Pro

• iPhone 14 Pro Max

• iPhone SE (2022)

• iPhone 13 mini

• iPhone 13

• iPhone 13 Pro

• iPhone 13 Pro Max

• iPhone 12 mini

• iPhone 12

• iPhone 12 Pro

• iPhone 12 Pro Max

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone Xs

• iPhone Xs Max

• iPhone Xr

• iPhone X

• iPhone 8

• iPhone 8 Plus

• iPhone SE (2. nesil)

• iPod touch (7. nesil)

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