Türkiye Gazetesi

Apple en yeni iPhone ailesini, iPhone 14 serisini Türkiye’de satışa çıkardı. Teknoloji şirketi, telefonun tanıtıldığı gün Türkiye fiyatını resmi sitesinde duyurmuştu. 30 bin 999 TL ile 57 bin 200 TL arasında değişen fiyatlardan satışa çıkan iPhone 14 modelleri pek çok kişi için hayal olsa da bazı insanları fiyatı bile durduramadı. Mağazaların önünde uzun kuyruklar oluştu.

iPhone 14, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max bugün Türkiye'de satışa çıktı. Satışın ilk gününde Apple Store’larda uzun kuyrukların oluşması dikkat çekti. Yeni model telefon almak isteyen vatandaşlar günler öncesinden rezervasyon yaptı. Rezervasyonlarını oluşturan vatandaşlar gecenin ilk saatlerinden itibaren mağaza önlerinde beklemeye başladı.

57 BİN TL'LİK FİYAT DA DURDURAMADI

Telefon almak için erkenden gelen Muammer Aydın isimli vatandaş, “Yeni modelleri sürekli takip ediyorum. Sabah saat 09.45 gibi geldim. Yaklaşık 3 saatin sonunda telefonu alabildim. Dün akşam lansman sonrasında bir tane aldım ikinciye müsaade etmediler. Bugün ise buraya gelerek eşim için ikinci telefonu aldım” şeklinde konuştu.

Sabah saatlerinde geldiğini ifade eden bir başka vatandaş ise “Yaklaşık 45 dakika bekledim. Çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. Her sene ilk çıktığı zaman alıyorum. 1 terabaytlık modelini 57 bin TL’ye aldım” diye konuştu.

IPHONE 14 TÜRKİYE FİYATI

Peki, iPhone 14 Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 14 fiyat listesi şu şekilde;

iPhone 14 (128 GB): 30 bin 999 TL

iPhone 14 (256 GB): 33 bin 599 TL

iPhone 14 (512 GB): 38 bin 899 TL

iPhone 14 Plus (128 GB): 34 bin 999 TL

iPhone 14 Plus (256 GB): 37 bin 599 TL

iPhone 14 Plus (512 GB): 42 bin 899 TL

iPhone 14 Pro (128 GB): 39 bin 999 TL

iPhone 14 Pro (256 GB): 42 bin 599 TL

iPhone 14 Pro (512 GB): 47 bin 899 TL

iPhone 14 Pro (1 TB): 53 bin 199 TL

iPhone 14 Pro Max (128 GB): 43 bin 999 TL

iPhone 14 Pro Max (256 GB): 46 bin 599 TL

iPhone 14 Pro Max (512 GB): 51 bin 899 TL

iPhone 14 Pro Max (1 TB): 57 bin 199 TL

iPhone çılgınlığı mesafe tanımıyor... Her yıl en yeni modeli almak için Dubai’ye gidiyor Apple, geçtiğimiz hafta yeni akıllı telefon serisi iPhone 14 modellerini piyasaya sürdü. İlk iPhone 14’lerden birine sahip olmak isteyenlerin hikayeleri de ortaya çıkmaya başladı. Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde yaşayan bir adam, iPhone 14’ün Hindistan'da satışa çıkmasını beklemek istemeyerek yeni iPhone'dan satın almak için Dubai'ye gitti.

Ankara'daki ilana ilgi büyük: iPhone'u getir, otomobili götür Ankara'da yaşayan Fatih Kök isimli vatandaş, aracını satmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Aracını para karşılığı değil takas usulü satmak için ilan veren Kök, aracına karşılık iPhone 14 Pro Max cep telefonu istedi. Vatandaşlar ilana yoğun ilgi gösterirken, bir vatandaş ise araca karşılık iPhone 13 Pro Max ve 6S teklif ettiklerini, Kök'ün teklifi değerlendirme aşamasında olduğunu belirtti.