Türkiye Gazetesi

Geliştirici Jawomo, Apple'ın Dynamic Island’ını Android cihazlara getiren bir uygulama yaptı. Dynamic Island özelliği 'akıllı çentik' olarak da adlandırılıyor ve iPhone telefonlarda oldukça beğenilen bir özellik. Ancak artık sadece iPhone'lara özgü değil. Şu anda Android kullanıcıları Play Store üzerinden uygulamayı ücretsiz olarak indirebiliyor. Özellik ile çentikteki ‘ada’nın konumunu ve boyutunu değiştirebiliyorlar. Bu özellik çentikli ekran tasarımına sahip akıllı telefonlarda bulunuyor.

Bununla birlikte, adayı kilit ekranınızda göstermek veya uygulamaları açmak için simgelere dokunmak gibi daha gelişmiş işlevlerden bazıları ne yazık ki ücretli. Bu özellikleri kullanmak isteyenlerin 4,99 dolar ödeme yapması gerekiyor.

DYNAMIC ISLAND NE İŞE YARAR?

Henüz beta test sürümünde olan uygulama, müşterilere akıllı telefonlarının başında birkaç farklı deneyim sunuyor. Mevcut haliyle ‘dynamicSpot’, uygulamanın açıklamasına göre şarkılar, zamanlayıcılar, pil durumu ve daha fazla özellik için oynatma kontrolü sunuyor. dynamicSpot, Apple'ın Dynamic Island'ında bulunmayan özelleştirme özellikleri de sunuyor.

Android telefonlarda 'akıllı çentik'

dynamicSpot, mini çoklu görev özelliği sunarak son bildirimlere veya telefon durumu değişikliklerine erişmenizi kolaylaştırır. Görüntülenen uygulamayı açmak için küçük siyah açılır pencereye dokunmanız, genişletmek ve daha fazla ayrıntı görüntülemek için açılır pencereye uzun basmanız gerekiyor.

iPhone'un Dynamic Island'ı özelleştirilemez iken, Android'in dynamicSpot'u özelleştirilebilir. Etkileşim ayarlarını değiştirebilir, açılır pencerenin ne zaman gösterileceğini veya gizleneceğini veya hangi uygulamaların görüneceğini seçebilirsiniz.

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