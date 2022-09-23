Türkiye Gazetesi

Bilim insanları, Japonya’nın geliştirip uzaya gönderdiği ‘Hayabusa-2’ isimli uzay sondasının ‘Ryugu’ asteroidinden topladığı 5,4 gramlık kaya ve tozları analiz etti. Araştırma bulguları Science dergisinde yayımlandı. Çalışmaya göre, Ryugu asteroidinden alınan tozlarda su tespit edildi. Tohoku Üniversitesinden çalışmanın lideri Tomoki Nakamura, makalenin yayımlanmasından önce gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu su damlasının büyük bir anlamı var" dedi.

Araştırmacı Nakamura devamında ise, "Birçok araştırmacı suyun uzaydan geldiğine inanıyor ancak aslında ilk defa Dünya'ya yakın bir asteroit olan Ryugu'da su keşfettik." şeklinde bir değerlendirme yaptı.

BUZ YERİNE SIVI SU

Hayabusa-2, 2014 yılında Ryugu görevi için fırlatıldı ve iki yıl önce Dünya’ya dönerek topladığı örnekleri bilim insanlarına incelemeleri için ulaştırdı. Toplanan örnekler, Dünya'daki canlı hayatının yapı taşlarından bazılarının, amino asitlerin uzayda oluşmuş olabileceğini gösteren organik malzeme de dahil olmak üzere bazı değerli bilgiler sundu.

Nakamura keşfe ilişkin yaptığı açıklamada, Ryugu asteroidinden alınan örnekte ‘tuz ve organik madde içeren karbonatlı su’ bulunduğunu söyledi. Bu, Ryugu gibi asteroitlerin veya daha büyük ana asteroidinin, Dünya ile çarpışmalarda ‘tuz ve organik madde içeren su sağlayabileceği’ teorisini desteklemektedir. Araştırmacı bu konuda, "Bunun, örneğin, Dünya'daki okyanusların veya organik maddenin kökeniyle doğrudan bağlantılı olabileceğine dair kanıtlar keşfettik." diyor.

ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Çin'den 30 kişi de dahil olmak üzere yaklaşık 150 araştırmacıdan oluşan Nakamura'nın ekibi, Ryugu'dan alınan örneği analiz eden en büyük ekiplerden biri.

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