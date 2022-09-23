Türkiye Gazetesi

iOS 16 sisteminde mail uygulamasının çökmesine neden olan yeni bir bug (hata) tespit edildi. Bu hatanın gelen e-posta özel bir metin dizesi içerdiğinde gerçekleştiği ortaya çıktı. Söz konusu hatayı Equinux keşfetti. Şirket, ekipteki birçok kişinin Apple iOS Mail uygulamasında bir çökme yaşadığını ileri sürüyor. Kullanıcıların uygulamayı başlattığında telefonların anında kilitlendiğini iddia ettiler.

Şirket araştırmacıları, konuyu derinlemesine analiz ettikten sonra ekip üyelerinin hepsinin aynı spam e-postayı aldığını gördüler. Söz konusu e-postanın yalnızca düz bir HTML e-postası olduğunu anladılar. Ancak e-posta başlıklarına baktıklarında, spam mesajı gönderen kişilerin ‘Kimden’ sütununda bir şeyleri değiştirdiğini ortaya koydular. Bu spam e-postalarının ‘Kimden’ alanında, posta uygulamasının çökmesine neden olan birkaç farklı karakterin bulunduğunu tespit ettiler.

APPLE IOS MAİL HATASI NASIL DÜZELTİLİR?

Equinux, “Herkes herhangi bir iOS 16 kullanıcısına Mail uygulamasını çökertebilecek bir e-posta gönderebilir" diyerek açığın tehlikesine vurgu yaptı. Bununla birlikte, ekip, e-posta açığını ise ‘Mailjack’ olarak adlandırdı. Mailjack, iOS 16 (kararlı sürüm) çalıştıran herhangi bir cihazdaki Mail uygulamasını etkileyebilecek kadar ciddi bir açık. Ayrıca iPhone 14'teki iOS 16.0.1'i ve en son iPad OS 16 beta sürümünü de etkileyebiliyor.

Bununla birlikte, Gmail ve Yahoo gibi bazı e-posta platformları bu kötü amaçlı e-postaları tamamen engellerken Apple'ın kendi e-posta hizmeti olan iCloud Mail engellemiyor.

Söz konusu posta, ‘spam’ gelen kutusuna da düşebiliyor ve spam gelen kutusu her kontrol edildiğinde Mail uygulaması çöker. En azından bu durum, spam mesajın ana gelen kutusunda görünmesinden daha iyi.

Bu arada, şu anda bu sorunun tek çözümü, iOS 16 ile çalışmayan bir cihazda spam postasını silmek.

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