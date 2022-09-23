Türkiye Gazetesi

Havelsan Gemi Veri Dağıtım Sistemi ve Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemi (GVDS/DBDS) ürün ailesinin 41'inci üretimi gerçekleştirildi. re, 41'inci sistem, Pakistan Deniz Kuvvetleri için 2 adet MİLGEM sınıfı korvette kullanılmak üzere üretildi ve sistemin kabulleri yapıldı. Sistemin ilk teslimatından bu yana geçen 14 yılda 10 denizaltı için DBDS, 31 su üstü gemisi için GVDS üretilerek yurt içinde ve yurt dışında başarıyla kullanıma alındı.

BENZERLERİNE FARK ATTI

Su üstü gemilerde GVDS, denizaltılarda ise DBDS adıyla kullanılan sistemden yurt içinde MİLGEM için 5, Yeni Tip Karakol Botu için 16, LST için 2, TCG Anadolu, DİMDEG, TVEG, Burak, Barbaros, Kılıç için birer adet olmak üzere toplam 29 GVDS, Reis sınıfı denizaltılar için 6, Preveze Denizaltısı için 1 olmak üzere toplam 7 denizaltı için DBDS üretildi. Böylece, toplamda 36 sistem üretimi gerçekleştirildi.

Yurt dışında ise Pakistan MİLGEM korvet için 2 GVDS, Pakistan AGOSTA denizaltıları için 3 DBDS olmak üzere 5 üretim yapıldı.

Bulunduğu platformun kalbi olarak kabul edilen GVDS ve DBDS'nin platform üzerindeki birçok sistemle direkt bağlantısı bulunuyor. Bu sistemler ihtiyacı olan verileri GVDS ve DBDS'den alıyor.

Sistem, geminin kötü hava şartlarında dalgalı bir denizde bile attığını 12'den vurabilmesi için gerekli veri altyapısını hazırlayacak hız ve performansta tasarlanarak geliştirildi, üretildi ve gemilere uygulandı. Böylelikle yeni eklenen kabiliyetler, DBDS'nin dünya genelindeki benzerlerinin önüne geçmesini sağladı.

20'YE YAKIN GEMİ VE DENİZALTI SIRADA BEKLİYOR

Radar gibi taktik sensörlerin ve top gibi silah sistemlerinin gemi ortamında en kötü koşullarda bile en yüksek performansta çalışması için gerekli altyapıyı sağlayan HAVELSAN, GVDS/DBDS ürün ailesinin elektronik kart ihtiyaçlarının büyük kısmını, yazılım ve mekanik ihtiyaçlarının tamamını özgün mühendislik çözümleriyle üretiyor. Üretilen sistemler çok yüksek başarım oranıyla bugüne kadar üzerinde çalıştığı çok yüksek sayıda platforma rağmen önemli bir arıza ile karşılaşmadan 7/24 hizmet vermeye devam ediyor. Bugüne kadar teslim edilen 41 sistem haricinde yurt içi ve yurt dışından alınan işler kapsamında gelecek dönemde 20'ye yakın gemi ve denizaltı da teslimat için sırada bekliyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan sözleşmede yer alan oranın da üzerine çıkarak yüzde 75'ler düzeyinde yerliliğe ulaşan HAVELSAN GVDS/DBDS ürün ailesi, üzerinde bulunduğu platformun en zorlu deniz şartlarında bile en yüksek performansta çalışmasına imkan veriyor.

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