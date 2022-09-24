Türkiye Gazetesi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’na (NASA) DART isimli uzay aracı, gezegenimizi potansiyel bir göktaşı ya da asteroit çarpışmasından korumak için düzenlenen görevde küçük bir asteroit ile çarpışacak. DART asteroit görevi, 26 Eylül Pazartesi günü TSİ gece saatlerinde gerçekleştirilecek.

Her şey planlandığı gibi giderse, standart bir otomobil büyüklüğündeki DART uzay aracı Dimorphos adlı küçük asteroit uydusuna saniyede 6,6 kilometre hızla çarpacak ve çarpma anına kadar görüntü yakalayacak. Bu görüntüler NASA’nın canlı yayınıyla izlemek isteyen herkese aktarılacak.

DART GÖREVİ NEDİR?

NASA, türünün ilk ‘gezegen savunma testi’ olan DART görevini 24 Kasım 2021’de başlattı. DART'ın hedefi Dimorphos uydusu yaklaşık 170 metre genişliğinde ve ana asteroidi Didymos'un yörüngesinde her 11 saat 55 dakikada bir tam turunu tamamlar. NASA'ya 325 milyon dolara mâl olan DART programı, 780 metre çapa sahip Didymos ve 170 metre çapa sahip uydusu Dimorphos'u hedef alıyor.

Dimorphos büyüklüğündeki bir cisim, ortalama bir nükleer bombanın birkaç katı büyüklüğünde bir enerji ile patlayıp, geniş bir alanı etkileyebilir ve yerleşim bölgelerinde on binlerce kişinin ölmesine neden olabilir. Çapı 300 metreyi aşan asteroidler kıta ölçeğinde etkide bulunurken, 1 kilometreden büyükleri tüm dünyayı etkileyecek kadar güçlüdür.

Bunula birlikte, Dimorphos Dünya'dan yaklaşık 9,6 milyon kilometre uzaklıkta olduğu için gezegenimize çarpma riski taşımıyor. Asteroidler aslında Güneş Sistemi'ni oluşturan yapı taşlarının artıklarıdır ve büyük çoğunluğu Dünya için bir risk oluşturmaz. Ancak Dünya'nın yörüngesiyle kesiştiklerinde gezegenimiz için tehlike oluşturabiliyor.

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