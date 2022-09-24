Türkiye Gazetesi

ASELSAN'ın Güney Afrika ofisinde geliştirilen ‘MEROPS’, Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda Güney Afrika’nın geliştirdiği ‘Rooivalk’ saldırı helikopteriyle tanıtıldı. Türk savunma sanayi şirketinin, elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi konusunda yurt içinde ve dışındaki yüksek talebi dikkate alarak Güney Afrika'daki ofisinde çalışan mühendislerinin geliştirdiği MEROPS (Multi-spectral Extended Range Optical Sight), Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022'de ASELSAN standında sergilendi. Stantta kurulan düzenek aracılığıyla ziyaretçiler de MEROPS kamera sisteminin yüksek görüntüleme kalitesini deneyimleme fırsatı buldu.

MEROPS'un ayrıca fuarda, statik alanda, Rooivalk saldırı helikopteriyle birlikte sergilenmesi dikkati çekti. Güney Afrika tarafından üretilen ve dünyanın en etkili saldırı helikopterleri arasında gösterilen Rooivalk, ev sahibi ülkenin hava filosunun önemli parçalarından birini oluşturuyor.

ASELSAN’IN GÖZÜ: CATS

ASELSAN, termal sistemler, lazer mesafe ölçer, lazer işaretleyici, lazer uyarı sistemleri, gündüz görüş kameraları ve görüntü yoğunlaştırıcılı gece görüş cihazlarının tasarım ve üretimleri ile ilgili yürütülen çalışmalarla üstün kabiliyetlere sahip elektro-optik sistemler oluşturuyor. Bu sayede görüşün zayıf veya sınırlı olduğu gece, sis, pus gibi doğal hava koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi muharebe sahası koşullarında, kullanıcıların karşı unsurlara üstünlük sağlaması mümkün oluyor. Lazer sistemlerle de kullanıcıya mesafe bulma, güdüm, karşı tedbir, aktif görüntüleme ve algılama gibi konularda üst düzey imkanlar sağlanıyor.

ASELSAN MEROPS ve taurruz helikopteri Rooivalk

ASELSAN'ın geliştirdiği elektro-optik sistemlerin kara, hava ve deniz platformlarında geniş uygulama alanları mevcut. Bu çabaların bir sonucu olarak Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca başlatılan projeyle ortaya çıkan CATS'nin kullanımı Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaygınlaştırılmakta. Kamuoyunda SİHA'ların (silahlı insansız hava araçlarının) bu alandaki dışa bağımlılığını sonlandırmasıyla da bilinen CATS'den Mayıs 2020'den bu yana çok sayıda teslim edildi.

ASELFLIR-500’DE SONA GELİNDİ

Farklı platformların ihtiyaçlarını dikkate alarak elektro-optik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ürün ailesini, boyutları ve yetenekleri çeşitlenen yeni ürünlerle genişletmek için de projeler yürüten ASELSAN, CATS'te elde edilen teknolojik birikim ve bileşenlerdeki teknolojik geliştirmelerle ASELFLIR-500'ü geliştiriyor.

Şirket, gelecek yılın sonunda ASELFLIR-500 teslimatına başlamayı planlıyor. Bunun yanında daha büyük ve daha uzak mesafeden görüntülemeye imkan verecek ASELFLIR-600'e yönelik çalışmalar da şu anda devam ediyor. Ürün geliştirme çalışmaları gimbal çapı 15 inçten küçük sistemleri de kapsayacak şekilde sürüyor.

ASELSAN'dan dev 'aviyonik sistemleri satışı' anlaşması! Türkiye'nin medarı iftihar kurumlarından ASELSAN dev bir satış sözleşmesine imza attı. Söz konusu satış 32 milyon dolara yakın bir tutarı buluyor.

SSB ile ASELSAN arasında kritik imza: Yapay zeka destekli proje açıklandı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklama göre, SSB ile ASELSAN arasında 1 milyar 49 milyon lira bedelli ‘Yapay Zeka Destekli Jandarma KGYS (J/KGYS) Projesi Sözleşmesi’ imzalandı. Projenin detayları da belli oldu.