Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

HİBSAN Havalandırma firmasının sahibi Hikmet Tunceli, özellikle yemek yaparken ve yerken küçük mutfaklara çözüm olması için böyle bir ürün geliştirmeyi düşündüklerini, dünyada daha önce üretilmediği için de patentinin alındığını belirterek “Dünyada bir ilk ve teknolojiye uyumlu olarak da televizyonu akıllı olarak tasarladık. Televizyonda Wifi bağlantısı, USB girişi ve diğer tüm imkânlar mevcut. Ürünü birbirinin çalışma sisteminden, oluşabilecek olan buhardan ve yağdan da etkilenmeyecek şekilde tasarladık. Şu anda hem yurt içinden hem de yurt dışından çok fazla talep var” dedi.

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