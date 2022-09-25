Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Sony’nin profesyonel konserlerde kullanılan ses sistemlerinden ilham alan Line-Shape Difüzörü, sesi eşit bir şekilde dağıtarak daha geniş ve uzak alana ulaştırıyor. Hoparlörlerde bulunan Party Connect özelliği ise 100 adede kadar uyumlu kablosuz hoparlörü birleştirebiliyor. Ayrıca üç model de yankı önleme özelliği bulunuyor. XE300 ve XE200’deki MIC sessiz düğmesinin yardımıyla da anında sessize alınabiliyor. Kompakt tasarıma sahip modellerden XG300 tam şarjla 25 saat, XE300 24 saat, XE200 ise 16 saat çalma süresi sunuyor.

Katlanabilir telefonlar cep yakıyor Yeni katlanabilir telefonların fiyatları dudak uçuklatıyor. Samsung Galaxy Fold 4'ün 256 GB’lık versiyonu 39 bin 999 TL'den, 1 TB’lık versiyonu 44 bin 999 TL’den Türkiye’de satışa çıkarken Xiaomi’nin yeni modeli de cep yakıyor.