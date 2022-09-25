Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Stüdyo kalitesinde ses sunmaya odaklanan kablosuz kulaklık Oppo Enco X2, Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile tasarlanan Süper Dinamik Dengeli Gelişmiş Motorunun sağladığı (SuperDBEE) akustik sistemle donatıldı. Kulaklıklarda ayrıca Düşük Gecikmeli Yüksek Çözünürlüklü Ses Kodeği (LHDC) 4.0 bulunuyor. Ultra geniş frekansa sahip aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğiyle gelen Oppo Enco X2, ultra hızlı şarj ve uyumlu Qi kablosuz şarjı da destekliyor. Oppo Enco X2’ninTürkiye fiyatı 2.899 TL.

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