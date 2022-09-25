Türkiye Gazetesi

Savunma sanayisinde kritik alanlardaki yurt dışı bağımlılığı sonlandırmaya yönelik çalışmalarda yeni bir başarı elde edildi.

İTHAL EDİLİYORDU... ÜRETİME GEÇİLDİ

Yerli imkanlar ve milli teknolojiler kullanılarak 1 yıl gibi kısa sürede kurulan ve geçen yıl faaliyete geçen Enerjetik Malzemeler Üretim Tesisi'nde, ithal edilen, zaman zaman temininde güçlükler çıkarılan yüksek infilaklı patlayıcılarda (mühimmat), roket başlıklarında ve kompozit roket yakıtlarında ham madde olarak kullanılan RDX, HMX ve CMX gibi kimyasalların üretimine başlandı. Türkiye bu sayede yeni nesil patlayıcı üretim kabiliyetinde önemli adım attı.

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), yerli olarak üretilen enerjetik malzemelerle doldurulan nüfuz edici bombaların teslimatına bu ay başladı. Şirket, Hava Kuvvetlerine kısa sürede 100'den fazla teslimat gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tesis, 25 milyon dolarlık yatırımla kuruldu ve yıllık 200 ton üretim kapasitesi bulunuyor.

NÜFUZ EDİCİ BOMBA

Türkiye'de yerli kaynaklarla geliştirilen ilk beton delici mühimmat olma özelliği taşıyan "nüfuz edici bomba", MKE AŞ tarafından üretiliyor.

"Sığınak delen" olarak da bilinen nüfuz edici bomba yer üstü ve altındaki hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlandı ve ardışık delici harp başlığı teknolojisiyle görev yapıyor.

Nüfuz edici bomba, düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme kabiliyeti, ön delici tasarımda kullanılan önceden şekillendirilmiş parçacıklarıyla ikincil hedeflere karşı yüksek etkinliği, farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme, programlanabilir ateşleme zamanları özellikleriyle farklı güdüm kitleriyle kullanılabiliyor.

Bomba, mühimmat depoları, yer altı petrokimya depoları, sığınaklar, uçak hangarları, komuta kontrol merkezleri, uçak pistleri, barajlar, köprüler, kritik binalar, alan hedefleri, radar antenleri, sabit füze bataryaları, endüstriyel tesisler ve park halindeki uçaklar gibi hedef ve tehditlere karşı etkinlik sağlıyor.

Türk savunma sanayisi Cumhuriyet'in 100. yılında medarı iftihar projeleriyle gövde gösterisi yapacak Türkiye, son 20 yılda yüksek teknoloji içeren savunma sanayii ve havacılık ürünlerinin üretiminde büyük bir atılım yaptı. Savunma sanayii projelerinde yüzde 80 yerlilik oranına ulaşan Türkiye, Cumhuriyetin 100. yılında ise adeta şov yapacak. Bir yıldan kısa süre içinde Milli Muharip Uçak hangardan çıkacak. Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB3, Hürjet ve Atak-2 ilk uçuşlarını yapacak. Gökbey helikopterinin ilk teslimatı yapılacak. Müjdeler bununla da sınırlı kalmayacak. Türkiye'nin en büyük savaş gemisi olacak TCG Anadolu, yeni tip denizaltı projesinin ilk ürünü Pirireis hizmete alınacak, ilk Altay tankının üretimi tamamlanacak.

TCG Anadolu Gemisi'nde geri sayım! Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: ‘Bu gurur Türkiye'nin’ Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, yerli ve milli imkanlarla geliştirme çalışmaları devam eden TCG Anadolu Gemisi’ne ilişkin açıklamalarda bulundu. İsmail Demir, ‘Bu gurur Türkiye’nin’ şeklinde bir mesaj verdi.

Savunma sanayinin kalbi Bakü’de atacak... Türkiye'den 41 şirket ADEX 2022'ye katılacak TEKNOFEST KARADENİZ’in sona ermesinin ardından savunma sanayinin kalbi bu defa Bakü’de atacak. 6-8 Eylül tarihleri arasında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek ADEX (Azerbaijan International Defence Exhbition) Fuarı’na geri sayım başlarken, Türkiye’den de şirketlerin yoğun katılımı gerçekleşecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması: Yeni gelişme söz konusu değil Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "(Rusya'dan S-400 tedariki) Yeni bir gelişme söz konusu değil. İlk gün yapılan anlaşmaya göre süreç devam etmektedir." denildi. Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilisi, S-400 alımı ve üretimi konusunda basında yer alan haberlerin doğru olmadığını ifade etti.