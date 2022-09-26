Türkiye Gazetesi

Meta’ya ait sosyal medya platformu Instagram, 2016 yılında SnapChat’ten kopyaladığı ‘hikayeler’ özelliğini geliştiriyor. Şimdiye kadar hikayelerin en büyük eksikliklerinden biri süre sınırının oldukça kısıtlı olmasıydı. 15 saniyeden uzun videoları hikayede parça parça paylaşılıyordu. Yani örneğin, 20 saniyelik bir video 15 saniye ve 5 saniye olmak üzere iki peş peşe iki ayrı hikaye olarak paylaşılıyordu. Ancak şimdi bu değişti. Yeni özelliğin tüm kullanıcılara sunulmasıyla uzun hikayeler devreye girdi. Peki, Instagram video hikaye süresi kaç saniye?

INSTAGRAM HİKAYE SÜRÜ SINIRI NE KADAR?

Instagram, SnapChat’in ‘ayırt edici’ özelliği olan ve bir dönem SnapChat’in gençler arasında en çok kullanılan uygulamalardan biri olmasını sağlayan 24 saat sonra kaybolan fotoğraf / video özelliğini 2016 yılında kopyalayarak ‘hikayeler’ adıyla platforma entegre etmişti. O günden sonra Instagram, SnapChat’in kullanıcılarını da kazanarak hızla yükselişe geçti ve yaklaşık 2 milyar kullanıcıya ulaştı.

Aralık 2021’de Instagram, uzun hikayeler özelliğini Türkiye’de test etmeye başlamıştı. Birçok kullanıcı, 60 saniyeye kadar olan videoları Instagram’da tek bir hikaye olarak paylaşmaya başladı. Sonunda bu özellik test aşamasından çıktı ve tüm kullanıcılara sunuldu.

Artık Instagram platformunda 1 dakikadan kısa videolar daha akıcı şekilde, tek hikayede izlenebilecek. 60 saniyeden daha uzun videolar ise parçalara ayrılarak paylaşılabilecek.

INSTAGRAM REPOST ÖZELLİĞİ YOLDA

Bu arada, Instagram dikkat çekici ve pek çok kullanıcının hoşuna gidecek bir özelliği geliştiriyor; ‘repost’. Bu özellik tıpkı Twitter’daki retweet’e (yeniden paylaş) benziyor. Instagram’da başkasının paylaştığı gönderiyi repost butonuna basarak doğrudan kendi profillerinde paylaşabilecek. Repost gönderiler Instagram profillerinde gönderiler, reels videoları ve etiketlenen gönderilerden ayrı bir sekmede yer alacak.

Instagram, kolluk kuvvetlerinin yasaklanmasını istediği tartışmalı özelliği test ediyor Instagram, yeni bir özelliği test etmeye başladı. Asya ülkelerinde yaşayan bazı kullanıcılar, platformdaki mesajlarının uçtan uca şifreli şekilde gönderilmeye başlandığını belirtirken, bu mesaj güvenliği tartışmalara da yol açtı.

Instagram başkanı yeni özelliği 'kazara' ele verdi... Tüm kullanıcılara sunulacak: Yeni bir fotoğraf paylaşma seçeneği geliyor Sosyal medya devi Instagram, ‘repost’ (yeniden paylaş) özelliğini test etmeye başladı. Birkaç ay önce geliştirme aşamasında fark edilen bu özellik, bir gönderinin başka bir kullanıcı tarafından doğrudan tıklama ile paylaşılmasını sağlıyor.