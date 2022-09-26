Türkiye Gazetesi

Apple, iPhone 14 serisinde model değişikliğine giderek standart modelden daha küçük ekranlı olan ‘Mini’ modele seride yer vermemiş ve yerine ‘Plus’ isimli standart modelden daha büyük ekranlı bir model eklemişti. iPhone 14 serisi, 14 – 14 Plus – 14 Pro – 14 Pro Max modellerinden oluşuyor. Ancak iPhone 15 serisinde isim farklılığı olacağı iddia edildi.

Amerikan TV kanalı Bloomberg’in tecrübeli teknoloji editörü Mark Gurman'a göre Apple, 2023'te piyasaya süreceği en büyük ve en pahalı akıllı telefonuna ‘iPhone 15 Pro Max’ yerine ‘iPhone 15 Ultra’ ismini verecek. Bu değişiklik gerçek olursa, Apple'ın 2020'de iPhone 12'yi piyasaya sürmesinden bu yana iPhone'un geçirdiği en büyük değişiklik olur.

IPHONE 15 USB-C GİRİŞLİ OLACAK

Apple hakkındaki iddiaları ile tanıdığımız Mark Gurman, iPhone 15'in Lightning yerine Avrupa Birliği’nin düzenlemesine uygun olarak USB-C bağlantı ve şarj girişine sahip olacağını iddia etti.

Apple'ın iPhone telefonları yıllar içinde önemli değişiklikler geçirdi. İlk iPhone modellerinde ‘S’ olarak adlandırılan telefonlar bulunuyordu. Örneğin, iPhone 6 – 6S – 6S Plus gibi. Ancak zamanla S modeller rafa kaldırıldı.

2019 yılından beri ise iPhone serilerinin en üst modellerine ‘Pro’ ve ‘Pro Max’ deniliyor. Üstelik son çıkan iPhone serisi olan iPhone 14’te Apple, 2017'den beri kullanmadığı ‘Plus’ markasını da geri getirdi.

Bununla birlikte, Mark Gurman’ın iddia ettiği iPhone 15 Ultra modeli, Apple’ın en son piyasaya sürdüğü Watch serisindeki ‘Ultra’ modelle de aynı ismi taşıması bakımından mantıklı görünüyor.

IPHONE 15 ÖZELLİKLERİ KONUŞULUYOR

Daha iPhone 14 bile piyasaya sürülmeden son bir yıldır iPhone 15’e ilişkin onlarca iddia ortaya atıldı. Analist Ross Young, iPhone 15 serisinin tamamının iPhone 14 Pro ve 14 Pro Max’te bulunan ‘Dynamic Island’ ekran özelliğine sahip olacağını ileri sürdü.

Şimdiye kadar olduğu gibi, iPhone 15’in de tanıtımı yaklaştıkça sızıntı bilgiler artacaktır. iPhone 15’in gelecek yıl sonbaharda, Eylül 2023’te tanıtılması bekleniyor.

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