Türkiye Gazetesi

Jüpiter gezegeni bugün 59 yıl sonra ilk defa Dünya’ya en yakın konuma gelecek. Gezegen geçişi Dünya’dan gözlemlenebilecek. Jüpiter, Dünya’nın da içinde bulunduğu Güneş sisteminin en büyük gezegeni ve Güneş’e uzaklığı bakımından da beşinci sırada yer alıyor. Hidrojen ve helyum içeriği nedeniyle ‘gaz devi’ olarak tanımlanıyor.

Güneş batıda batarken, Jüpiter doğuda yükselmeye başlayacak. Bu nedenle de akşam saatlerinde gözlem yapmaya daha elverişli olacak. Ayrıca akşam saatlerinde çıplak gözle de gözlemlenebilecek.

AY'IN HARİCİNDE EN PARLAK CİSİM JÜPİTER OLACAK

NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezinden astrofizikçi Adam Kobelski, “Ay’ın dışında gece gökyüzündeki en parlak cisimlerden biri Jüpiter olacak” diyerek Jüpiter’i gözlemlemek isteyenler için neye bakmaları gerektiğini açıkladı.

Bununla birlikte, Jüpiter aslında 13 ayda bir karşı konuma geliyor yani Güneş’in batıdan battığı zaman doğudan yükseliyor. Ancak NASA’ya göre en son 1963 yılında Dünya’ya önemli ölçüde yaklaştı.

Jüpiter’de dev girdaplar görüntülendi: 50 kilometre yüksekliğe ulaşıyor Bilim insanları, Jüpiter keşfinde görev alan Juno uzay aracının çektiği görüntüleri incelediğinde dikkat çeken verilerle karşılaştı. Güneş Sistemi'nde yer alan gaz devi Jüpiter’deki girdaplar ve fırtınalar görüntülendi.

Avrupa Uzay Ajansı Jüpiter'in gizemini çözecek: Yeni görev başlıyor Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Jüpiter gezegenini incelemek üzere yeni bir uzay aracını görevlendirmeye hazırlanıyor. ESA tarafından geliştirilen Jupiter Icy Moons Explorer'in (JUICE) görevi 'Jüpiter'de hayat var mı' sorularını cevaplamak üzere Nisan 2023'te başlayacak.