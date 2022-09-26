Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri günlerdir bu olayı konuşuyor. ABD'de 'UFO' paniği dalga dalga yayılmışken gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Washington DC ve çevresindeki Maryland ile Virginia eyaletlerinin semasında cumartesi akşamı beliren gizemli gök cismi, merak uyandırdı. Cismin görüntülerini sosyal medya platformları üzerinde paylaşan çok sayıda kişi, bunun ne olduğunu sorguladı.

Cismin Space X firması tarafından Florida'daki üsten fırlatılan ve Starlink uyduları taşıyan Falcon 9 roketi olduğu belirlendi. Space X'ten yapılan açıklamada, söz konusu roketin 52 Starlink uydusunu yörüngeye taşıdığı kaydedildi.

Starlink, SpaceX'in dünyanın yetersiz hizmet alan bölgelerine internet erişimini kolaylaştırmak için yıllardır üzerine çalıştığı uzay tabanlı bir sistem. Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. Projenin 2027'de tamamlanması hedefleniyor. Musk, son olarak protestoların sürdüğü İran'da Starlink'i devreye sokmuştu.

Pentagon gizli UFO verilerini yayınlamıştı: NASA harekete geçti... Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler NASA (ABD Havacılık ve Uzay Ajansı), UFO yani 'tanımlanamayan uçan cisimler' üzerine çalışmaya başlıyor. Uzay ajansı, konuya ilişkin ne kadar bilginin kamuya açık olduğunu ve açıklanamayan cisimleri anlamak için ne kadar daha veriye ihtiyaç olduğunu inceleyecek bir bağımsız ekip kuruyor. Uzmanlar ayrıca gelecekte bu bilgileri en iyi nasıl kullanacaklarını da araştıracak.

Aydın’da ‘Ufo’ paniği: Uzun süre şok yaşadım Aydın’ın Nazilli ilçesinde sabah namazı için kalkan genç gökyüzünde Ufo olduğunu iddia ettiği ışık huzmesini telefonuyla saniye saniye kaydetti.