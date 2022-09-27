Türkiye Gazetesi

Jüpiter, 59 yıllık aranın ardından ilk defa Dünya’ya oldukça yakın bir konumdan geçiş yaparak çıplak gözle bile görünebilecek kadar kendini gösterdi. Dünya’ya yaklaşık 600 milyon kilometre mesafeden geçen gezegen, en son Ekim 1963'te bu kadar yaklaşmıştı. Gezegen, karşı konumda bulunduğu için Güneş batıda batarken, Jüpiter doğu yönünde yükseldi. Bu sayede özellikle akşam saatlerinde çıplak gözle bile görülür hale geldi.

600 BİN FOTOĞRAF BİRLEŞTİRİLDİ

Bir astrofotoğrafçı da bu fırsatı kaçırmayarak gaz devini muhteşem ayrıntılarıyla görüntüledi. İngiliz Daily Mail gazetesi, Jüpiter’i ‘uzayda yüzen bir mermer’e benzetti.

Fotoğrafçı Andrew McCarthy, Jüpiter’in ayrıntılı görüntüsünü yakalamak için yaklaşık 2 saat harcadığını ve her 90 saniyede yaklaşık 7 bin 500 görüntü yakaladığını söyledi. Fotoğraf, 600 bin görüntünün birleştirilmesiyle oluştu.

ABD'nin Arizona eyaletinde yaşayan McCarthy, “Bu, gaz devinden elde ettiğim en keskin görüntülerden biri ve Jüpiter'in şimdiye kadar başardığım en net görüntüsünü sizinle paylaşmaktan gurur duyuyorum” dedi.

McCarthy, fotoğrafı çekmek için 11 inçlik bir teleskop ve derin uzay fotoğrafları çekmek için kullandığı kamerasından yararlandı. Astrofotoğrafçı çektiği fotoğrafları Instagram hesabından paylaştı.

59 yıl sonra ilk! Akşam saatlerinde gökyüzünde şölen var: Jüpiter sahneye çıkıyor 59 yıl sonra bir ilk bugün gerçekleşecek. Jüpiter gezegeni 59 yıl aradan sonra Dünya’ya en yakın geçişini yapacak. Gezegenin yakın geçişini gözlemlemek isteyenler çıplak gözle bile Jüpiter'i görebilecek.

Jüpiter’de dev girdaplar görüntülendi: 50 kilometre yüksekliğe ulaşıyor Bilim insanları, Jüpiter keşfinde görev alan Juno uzay aracının çektiği görüntüleri incelediğinde dikkat çeken verilerle karşılaştı. Güneş Sistemi'nde yer alan gaz devi Jüpiter’deki girdaplar ve fırtınalar görüntülendi.