Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların diğer kişileri bir aramaya katılmaya davet etmesine yarayan özellik geliştiriyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz gibi, eğer arkadaşlarınız size bir ‘arama bağlantısı’ gönderirse tek bir dokunuşla sesli veya görüntülü bir aramaya katılabilirsiniz.

WhatsApp'ın arama bağlantısı özelliği bu şekilde görünecek

Arama bağlantıları özelliğini kullanmak için WhatsApp'ı en son sürümüne güncellemeniz gerekiyor. Uygulamanın ‘aramalar’ sekmesinden ‘arama bağlantıları’ seçeneğini göreceksiniz. Ardından aileniz veya arkadaşlarınızla paylaşmak üzere sesli veya görüntülü arama için bir bağlantı oluşturabilirsiniz. Bununla birlikte, arama bağlantısı özelliği bu haftadan itibaren tüm kullanıcılara sunulacak.

Benzer bir özellik Apple’ın FaceTime arama uygulamasında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl şirket, başka kişilerin Android cihazlardan ve Windows bilgisayarlardan gelen aramalara katılmasına izin veren paylaşılabilir FaceTime bağlantıları sunmaya başladı.

WHATSAPP'IN YENİ ÖZELLİKLERİ

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