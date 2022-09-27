Türkiye Gazetesi

ABD’de teknoloji devlerinin merkezlerine ev sahipliği yapan Silikon Vadisi’nde girişimci olarak şirket kuran ve bu şirketine 200 milyon dolar yatırım alan İzmirli girişimci Armağan Ergün, deneyimlerini İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Teknopark’ta kurduğu mühendislik firmasıyla farklı bir boyuta taşımak için çalışıyor.

Elektronik tasarım ve üretim, ürün geliştirme ve prototip üretim üzerine çalışan Ergün, ASELSAN ve Togg firmalarıyla da çip teknolojisi üzerine ortak projeler yürüttüğünü açıkladı. Çip sektörünün şu anda dünyada toplamda 500 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe ulaştığı aktarılırken, Ergün bu alanda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Armağan Ergün çip çalışmalarını anlattı

Yeni tasarladıkları çipi ASELSAN için geliştirdiklerini söyleyen Ergün, “ASELSAN ile 2 yıl önce projeye başladık. Şu an çalışan 100 tane çipimiz var. Hedefimiz seri üretime geçmek. Bu programlanabilir bir çip. İçinde RISK-V işlemcisi olan 32 bitlik bir çip. 100 MHz hızla çalışabiliyor ve programlanabilir bir çip. Özellikle otomotiv sektöründe yüksek programlanabilirlik gerekiyor. Şu ana kadar askeri ve haberleşme alanlarında kullanılıyor. Bundan sonra otomotiv sektöründe de kullanılacaktır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

FARKLI İŞLEVLERDE KULLANILABİLEN ÇİPLER

Programlanabilmesi nedeniyle aynı çipi farklı fonksiyonlarda kullanmanın mümkün olduğunu ifade eden Ergün, “Çip krizi, malzemenin temin edilememesinden kaynaklanıyor. Burada biz malzemenin temin edilmesini sağlıyoruz. Burada yazılımsal olarak güncelleme sağlandığından dolayı, örneğin insanlar araçlarına aktif süspansiyon sistemi satın alınabilir. Aynı şekilde otonom sürüş özelliği yazılımsal bir güncellemeyle araca eklenebilir. Bizim burada sağladığımız donanımın buna imkan verebilir hale gelmesi” dedi.

TOGG ‘VİZYON SAHİBİ’ ADIMLAR ATIYOR

Togg’un hızlandırıcı programlarına dahil olduklarını ifade eden Ergün, “Gerekli maliyeti karşıladıktan sonra üretime geçmek istiyoruz. Çin’de 2 bin civarında çip tasarımı yapan şirket varken Türkiye’de bu sayı 10. Bu çok katma değerli bir sektör. Sentlerle mal ettiğiniz ürünü dolarla satıyorsunuz. Bunu sadece bilginizle yapıyorsunuz. Bu konuda yapılabilecek çok şey var” diye konuştu.

Çipi tasarladıklarını ve yeni versiyonları üzerinde çalıştıklarını kaydeden Ergün, “Cep telefonuna katılan yeni özellikler gibi araca da yeni özellikler katılabilecek. Bununla ilgili çok ciddi senaryolar var. Togg bu alanda gerçekten vizyon sahibi bir hareket sergiliyor” dedi.

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