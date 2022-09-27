Türkiye Gazetesi

Temmuz ayında Çin’de tanıtılan Huawei Nova 10 modeli kısa sürede büyük ilgi görmüştü. 27 Eylül’de düzenlenecek etkinlikle fiyat ve model bilgilerinin belli olacağı Huawei Nova 10 ve Nova 10 Pro modellerinin özellikleri dikkat çekiyor. Bazı e-ticaret sitelerinde telefonun satışa çıktığı ve fiyat listelemelerinin yapıldığı iddia edilmişti.

HUAWEI NOVA 10 ÖZELLİKLERİ!

Nova 10 modelinde de Pro versiyonunda kulanılan Snapdragon 778G işlemci mevcut. 8 GB RAM ile tanıtılan cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği yer alıyor.

Ekran: 6.67 inç, 1080x2400 piksel, 395ppi, 120Hz, kavisli OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.9 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş

Batarya: 4000 mAh, 66W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 162.2 x 73.9 x 6.9 mm, 168 g

Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, beyaz

HUAWEI NOVA 10 PRO ÖZELLİKLERİ

8 GB RAM ile tanıtılan cihazda 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği mevcut. Üçlü kamera dizilimine sahip modelde 50 Megapiksel f/1.8 ana kamera, 8 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 Megapiksel derinlik sensörü kullanıldı.

Ekran: 6.78 inç, 1200x2652 piksel, 429ppi, 120Hz, kavisli OLED

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 778G

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 50MP f/1.8 geniş, 8MP f/2.2 ultra geniş, 2MP f/2.4 derinlik

Ön kamera: 60MP f/2.4 ultra geniş, 8MP f/2.2 portre

Batarya: 4500 mAh, 100W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 164.2 x 74.5 x 7.9 mm, 191 g

Renkler: Siyah, gümüş, yeşil, mor

HUAWEI NOVA 10 SE ÖZELLİKLERİ

Ekran: 6.67 inç, Full HD+, 90Hz, düz OLED

Bellek ve depolama: 8GB + 256GB

Arka kamera: 108MP geniş, 8MP ultra geniş, 2MP derinlik

Ön kamera: 16MP

Batarya: 4500 mAh, 66W hızlı şarj

Boyut ve Ağırlık: 7.39 mm incelik, 184 g

HUAWEI NOVA 10 FİYATLARI

Ürünün standart modelinin 15 bin TL, Pro modelinin ise 17 bin TL fiyatlarla bazı e-ticaret sitelerinde satışta olduğu görülüyor. Resmi sitede henüz fiyatlar belli değil.