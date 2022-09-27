Türkiye Gazetesi

İnsansız deniz sistemlerinin boy gösterdiği, Portekiz'deki Troia Yarımadası’nda gerçekleştirilen REPMUS 2022 Tatbikatı'nın ilk bölümünde 100'e yakın insansız uçan, yüzen ve dalan araç görev aldı. 16 NATO ülkesinden, 18'den fazla gemi ve 48 insansız unsurun katıldığı, 25-30 Eylül tarihleri arasındaki Dynamic Messenger 2022 isimli tatbikatın ikinci bölümünde ise insanlı ve insansız unsurlar denizde harp türlerini deniyor. Türkiye de ilk defa bir insansız su üstü aracıyla tatbikata katıldı. MARLIN SİDA, ağır deniz şartlarında verilen özel görevleri başarıyla gerçekleştirdi.

MARLIN SİDA, ülkemizi NATO'da temsil eden ilk insansız su üstü aracı oldu. İsmini açık denizlerde çok süratli ilerleyebilen bir balık türünden alan MARLIN, üstün teknolojisi ve taşıyabildiği faydalı yüklerle benzerlerinden ayrışıyor. MARLIN ayrıca, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracı olarak da öne çıkıyor.

Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Yöneticisi Mustafa Lutfi Civelek, AA’ya yaptığı açıklamada, MARLIN'in Portekiz'de gerçekleştirilen tatbikatla ilk defa okyanusta seyir yapma tecrübesi edindiğini belirterek, "Yeni inşa edilmiş bir platform olarak, önemli testleri Türkiye'de tamamladıktan sonra ilk defa okyanusta, ağır deniz şartlarında ve yine ilk defa bir NATO tatbikatının parçası olarak görev yapıyoruz." diye konuştu.

MARLIN SİDA’YA NATO ÜLKELERİNDEN TEKLİFLER

MARLIN'in, su üstü-su altı harbi ve özellikle elektronik harp görevlerinde birden çok görev tipini yerine getirebilen tek platform olarak dikkati çektiğini aktaran Civelek, şunları kaydetti:

"Bu görevleri yaparken ağır deniz şartlarında bulunmanın getirdiği zorlukları da tecrübe ediyor ve çok önemli bir stabilite başarısıyla ilerliyoruz. Başkalarının insansız araçlarıyla denize çıkamadığı bir gün, denizde olup görevimizi yapıp geri gelmenin onurunu yaşıyoruz.

MARLIN SİDA

Diğer yandan farklı ülkelerin gözlemcilerinin, yetenek planlayıcılarının dikkatini çekmiş bir platform olarak, MARLIN'e üst düzey gözlemcilerin olduğu törenlerde özel görevler verildi ve MARLIN bunları başarıyla gerçekleştirdi. Bunun akabinde önemli bir NATO ülkesinin üst düzey bir yetkilisi, platforma gelerek, MARLIN hakkında genel bilgiler aldıktan sonra önümüzdeki dönemde resmi ilişkilerde bulunmayı ve iş birliği yapmak istediğini ifade etti."

STANDARTLARIN ÜZERİNDE…

Civelek, tatbikatta, üst karargahlarla, komuta kontrol sistemleriyle, denizde, havada, su altında bulunan unsurlarla birlikte çalışabilirlik konularında kendilerine verilen görevleri yerine getirirken öğrendikleriyle MARLIN'in gelişimine önemli katkılar sağladıklarını belirterek, "Tatbikatta 3 ülke bu nitelikte görevler yapabiliyor, ABD, İngiltere ve Türkiye. Bunun dışında, uçan, yüzen, dalan unsurlarla birlikte çalışabilen, komuta karargahlarıyla görev ilişkisi kurabilen insansız araçlar düzeninde başka bir platform yok. Bu özelliğimiz de çok dikkati çekti." şeklinde açıklama yaptı.

MARLIN'in su üstü ve su altı harbi temel yetenek alanları içerisinde keşif, gözetleme, bilgi toplama, bunları üst karargahlara yayınlama gibi ana görevleri yerine getirebildiğine değinen Civelek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunları yaparken üzerinde bulunan temel ve otonom seyir sefer yeteneklerinin dışında görev otonomisine yönelik de hazırlık ve çalışmalar yapıyor. MARLIN, su üstü harbine yönelik olarak orta menzilli Kuzgun isimli güdümlü mühimmatı önümüzdeki dönemde kullanabilen bir platform olacak. MARLIN'in elektronik harp tespit ve taarruz yetenekleri bulunuyor. Standartların çok üzerinde haberleşme yeteneklerine de sahip. Su üstünde ve su altında haberleşme imkanlarını kendi içerisinde barındırıyor. Su altı harbine yönelik de tespit ettiği denizaltı hedeflerine karşı hafif torpidolarla angaje olabilme yetenekleri var. Bu zenginlikte bir platformla, bu tatbikat süresince ve daha önceki hazırlık dönemlerinde karşılaşmadığımızı gururla söyleyebilirim."

‘MAVİ VATAN’IN SAVUNMASINDA ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENECEK

Mustafa Lutfi Civelek, MARLIN'in iki seviyeli bir komuta kontrol sistemi olduğunu belirterek, "Sürekli bir çevirim içerisinde haberleşme ağlarından istifadeyle, taktik komuta kontrol sistemi ve operasyonel komuta kontrol sistemi olacak şekilde bir zincir akışı içinde görev akışları ve bilgi sağlama faaliyetleri sürdürülüyor." dedi.

Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde ASELSAN ve Sefine Tersanesi iş birliğinde geliştirilen MARLIN'i öncelikle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın kullanacağını vurgulayan Civelek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'mızın kullanımı sırasında onlardan edineceğimiz geri beslemelerle ve onlarla görev yaparken ekleyeceğimiz yeteneklerle birlikte platform olgunlaşacak. MARLIN, ülkemizin Mavi Vatan'daki savunmasında çok önemli görevler alacak nitelikte bir platform olacak. Geliştirdiğimiz yeteneklerin dünya çapında ilgi göreceğini ve özellikle ihracata önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum.

Sürdürülebilir yetenekler geliştirilmesi için dengeli bir şekilde ülkemiz için yaptığımız çalışmaların uygun görülen bölümlerinin yurt dışına ihraç edilmesiyle de önemli faydalar sağlayacağımızı, bu yeteneklerimizi SİHA'larda olduğu gibi insansız su üstü deniz araçlarında da yerine getireceğimizi, hatta bir ileriye taşıyarak havada İHA'lar, denizde insansız su üstü araçları birlikte görev yaparak çok daha etkin görev ve sonuçlar alabileceğimize yürekten inanıyorum."

Mavi Vatan'ın yeni koruyucusu Sancar SİDA'da bir önemli aşama daha kat edildi Türkiye'nin yeni silahlı insansız deniz aracı Sancar, "Mavi Vatan" korumasına hazırlanıyor. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılan Sancar'ın denizdeki ilk testleri tamamlandı. Konuyla ilgili konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ''Gururla söyleyebiliriz ki sınıfının en iyi araçları yakın zamanda Türkiye ve dost-müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılayabilir noktaya gelecek.'' dedi.

Yerli insansız deniz aracı Marlin SİDA dünyada bir ilki başardı: NATO bizzat istedi! Türk savunma sanayisinin yeni gurur kaynağı Marlin SİDA oldu. Dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız deniz aracı olduğu açıklanan Marlin SİDA’yı NATO bizzat istedi.