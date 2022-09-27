Türkiye Gazetesi

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, Civi 2 akıllı telefon modelinin tüm özelliklerini ve fiyat listesini yayımladı. Akıllı telefon modelinin tasarımı ve teknik özelliklerinin bir kısmı zaten sızmıştı. Çinli şirket, geçtiğimiz yıl piyasaya çıkardığı ilk Civi telefonunun ardından bu defa da Civi 2 ile orta segment telefon pazarına yeni bir model ekledi.

Düşük fiyatıyla 'bütçe dostu' olarak gösterilen Xiaomi Civi 2, tasarımıyla amiral gemisi üst segment telefonları aratmayacak. 172 gram ağırlığa ve 7,23 mm inceliğe sahip cihaz, hafif ve şık tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek. Peki, Xiaomi Civi 2'nin teknik özellikleri neler?

XIAOMI CIVI 2 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Civi 2 model akıllı telefon, 6.5 inç boyuta, 120Hz yenileme hızına ve Dolby Vision desteğine sahip ekranla kullanıcıların karşısına çıktı. Dokunmatik örneklemede 240Hz yenileme hızı sunan telefon, DCI-P3 renk gamını da destekliyor.

Uygun fiyatlı akıllı telefon, işlemci tarafında gücünü Qualcomm'un Snapdragon 7 Gen 1 yonga setinden alıyor. Buna 8/12 GB RAM ve 125/256 GB'a kadar depolama seçenekleri de eşlik ediyor. Civi 2 modelinin diğer teknik özellikleri şu şekilde:

• İşlemci: 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 2.4 GHz, Adreno

• Bellek: 8/12 GB RAM LPDDR4X, 128/256 GB UFS 2.2

• Arka kamera kurulumu: 50 MP, f/1.8 (ana), 20 MP, 155° (geniş açı), 2 MP, f/2.4 (makro)

• Ön kamera: 32 MP, f/2.0 (ön ana), 32 MP, 100° (ön geniş açı)

• Pil: 4500 mAh, Güç Dağıtımı 2.0

• İşletim Sistemi: Android 12, MIUI 13

• Diğer: USB-C, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, GPS, LTE, 5G, NFC

XIAOMI CIVI 2 FİYAT LİSTESİ

• Xiaomi Civi 2 (8+ 128 GB): 335 Dolar

• Xiaomi Civi 2 (8 + 256 GB): 350 Dolar

• Xiaomi Civi 2 (12 + 256 GB): 390 Dolar

Teknoloji devinden kullanıcılarını üzen duyuru: Xiaomi telefonlarda güvenlik açığı bulundu Siber güvenlik uzmanları Xiaomi marka akıllı telefonlarda güvenlik açığı tespit etti. Bu açık nedeniyle telefonlara sızan dolandırıcıların banka mobil işlemlerini kullandıkları da ortaya çıktı.

Xiaomi Tesla'ya unutamayacağı bir çelme taktı: İnsansı robotun ilk prototip ürünü sahnede Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, düzenlediği tanıtım etkinliğinde yeni akıllı telefon ve kulaklığının yanı sıra insansı robot prototipini de gösterdi. İnsansı robotuyla tüm dünyanın karşısına çıkan yükselen teknoloji devi Xiaomi böylece insansı robot geliştiren diğer rakibi Tesla’yı geride bıraktı.