Türkiye Gazetesi

Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, 2 milyara yakın kullanıcı sayısı ile dünya genelinde en fazla kullanılan sosyal ağlardan biri. Bu kadar büyük bir kitleye sahip olan platformda elbette zaman zaman hatalar da boy gösteriyor. En sık yaşanan hatalardan biri de akışın yenilenmemesi yani ana sayfanın, gönderilerin güncellenmemesi. ‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu nasıl çözülür? ‘Instagram akış yenilenemedi’ hatası nasıl düzelir?

‘Instagram akış yenilenemedi’ sorunu ortaya çıkınca genellikle kullanıcılar Instagram’ın çöktüğünü düşünüyor. Ancak aslında internet bağlantı kalitesinin zayıf olmasına kadar onlarca nedenden ötürü Instagram’da ana sayfa güncellenemeyebiliyor. ‘Instagram akış yenilenemedi’ hatasının çözümü için şu adımları takip edebilirsiniz;

• İnternet bağlantınızı kontrol edin,

• Instagram uygulamasının önbelleğini temizleyin,

• Instagram’ı güncelleyin,

• Telefonun güncel olup olmadığını kontrol edin,

• Hesap girişlerini inceleyin.

INSTAGRAM ANA SAYFA NEDEN AÇILMIYOR?

Bu yöntemlerden de anlaşılacağı üzere ‘Instagram akış yenilenemedi’ hatasının nedenleri arasında; internet bağlantısındaki kopukluk ya da bağlantının zayıf olması, uygulamanın güncel olmaması, cihazın güncel olmaması veya hesabınıza başka birileri tarafından erişilmiş olması bulunuyor.

Bu yöntemler arasındaki önbellek temizleme ve hesap giriş kontrollerinin nasıl yapılacağını da şu şekilde açıklayalım;

Instagram önbelleğini temizlemek için eğer kullandığınız telefon Android ise uygulamanın üzerine basılı tutun ve mini pencerede çıkan ‘hakkında’ kısmına dokunun. Ardından bellek sayfasına tıklayın ve önbelleği temizle seçeneğine dokunun. iOS yani iPhone kullanıyorsanız sırasıyla şu adımları takip edin; Ayarlar > Genel > iPhone Saklama Alanı > Instagram > Önbelleği temizle. Eğer ‘önbelleği temizle’ butonu yoksa uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyin.

‘Instagram ana sayfa neden açılmıyor?’ bu sorunla karşılaşıyorsanız hesabınız bir başkası tarafından askıya alınmış olabilir. Bu nedenle, Instagram hesabınıza giriş yapan cihazları kontrol etmeniz gerekecektir. Bunun için de uygulamayı açarak sırasıyla şu adımları takip edin; Ayarlar > Güvenlik > Giriş Hareketleri. Eğer sizin kullandığınız cihazlardan farklı bir yerde hesabınıza girilmişse hemen oturumu kapatıp şifrenizi değiştirin.

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