Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Mars’ı 50 yıl önce keşfetmeye başlayan insanlık, daha Kızıl Gezegen’e ayak basmadan kirletmeye başladı bile. 2030’da insan göndermeyi planlayan insanlık, Kızıl Gezegen’i çöp atma ve kirlilikte dünyaya daha çok benzetme yolunda hızla yol alıyor. West Virginia Üniversitesinden Çağrı Kılıç, insanların yaptığı maceralı robotik keşifler, Kızıl Gezegen’de şimdiden 7.118,6 kilogramdan fazla insan atığı bıraktı. Çöp miktarını bulmak için tüm Mars gezici ve yörünge araçlarının kütlesi analiz edildi ve daha sonra hâlâ çalışır durumda olanların kütlesinden çıkarıldı.

Birleşmiş Milletler Dış Uzay İşleri Ofisine göre, farklı ülkeler 14 farklı görev için Mars’a 18 insan yapımı uzay aracı gönderdi. NASA, Ağustos 2022’nin ortalarında, Perseverance Mars gezgininin inişten sonra atılan bir çöp parçası keşfettiğini duyurdu. Ve bu, araştırmacıların Mars’ta çöp keşfettiği ilk sefer değildi. Orada önemli miktarda çöp yığını var. Kılıç “Mars’taki enkaz üç ana kaynaktan geliyor: Atılan donanım, etkin olmayan uzay aracı ve düşen uzay aracı. Mars yüzeyine yapılan her görev, uzay aracını koruyan bir modül gerektirir. Bu modül, aracın gezegenin atmosferini geçtiği sırada yüksek ısıdan korumak için kalkan görevi görür. Yumuşak bir şekilde inebilmesi için bir paraşüt ve iniş donanımı olur” dedi. Bir başka büyük çöp kaynağı da parçalanan uzay aracının enkazı. En az iki uzay aracı düştü, dördü ise inişten hemen önce veya hemen sonra teması kaybetti. Kılıç’a göre, Mars’ın yüzeyindeki çöpler yaklaşan Mars görevlerini etkileyebilir. Çöpün, araştırmacıların elde ettiği örnekleri bozabileceği veya malzemeye karışabileceği endişeleri de var.

Bilim insanları bile bu kadarını beklemiyordu... Mars'ta 7 bin ton çöp bulundu İnsanoğlu gittiği, ulaşabildiği her yere çöplerini de taşıyarak, çevre kirliliğine yol açıyor. Dünyanın en derin noktası Büyük Okyanus'taki Mariana Çukuru'nda, Güney Kutup Bölgesi Antarktika'da geçtiğimiz yıllarda çöplere rastlanılmıştı. Şimdi ise başka bir gezegende, Dünya'nın da dışında, Mars'ta insan kaynaklı çöplerin sayısı hızla artıyor.

NASA Mars yüzeyine çarpan göktaşlarının sesini paylaştı NASA'nın Mars yüzeyinde bulunan InSight isimli uzay aracı, Kızıl Gezegen'deki depremleri ve göksel olayları tespit etmeye devam ediyor. Dünya dışında ilk defa bir gezegende göktaşlarından gelen sismik ve akustik dalgaları algılayarak, kraterlerin konumunu hesaplayan InSight'ın kaydettiği ses kaydı paylaşıldı.