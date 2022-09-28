Türkiye Gazetesi

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, iki milyardan fazla kullanıcı sayısı ile dünya çapında en fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma servisi. Son aylarda birçok yeni özelliği platforma entegre eden şirket, güncelleme haberleriyle karşımıza çıkıyordu. Ancak bu defa WhatsApp’tan tüm kullanıcılarını ilgilendiren bir açıklama geldi.

WhatsApp Güvenlik Tavsiyeleri sayfasındaki yeni bir açıklamaya göre, uygulamada iki tehlikeli güvenlik açığı tespit edildi. Uzmanlar güvenlik açıklarını kısa sürede kapattı ancak bu güvenlik açıklarının tespit edildikleri sürümlerde halen bulundukları belirtildi. WhatsApp şirketinin uzmanları, güvenlik açıklarını bir güncelleme yaparak giderdi.

WHATSAPP UYGULAMASINI GÜNCELLEYİN!

Şu anda güvenlik açıkları WhatsApp ve WhatsApp Business’ın (WhatsApp İşletme) Android ve iOS uygulamalarında ‘v2.22.16.12’ sürümlerinde mevcut. Güvenlik açığını tamamen ortadan kaldırmak için WhatsApp uygulamasını güncellemeniz tavsiye ediliyor.

Peki, WhatsApp nasıl güncellenir? Android telefonlarda Play Store'dan iOS yani iPhone'larda ise App Store'dan WhatsApp uygulamasını bulun, ardından uygulamanın üzerine tıklayın ve karşınıza 'güncelle' butonu çıkacak. 'Güncelle'ye tıkladığınızda uygulama yeni sürüme geçecek ve tehlike ortadan kalkacak.

Söz konusu güvenlik açıkları, CVE ölçeğinde 10 üzerinden 9,8 ve 7,8 puanla gösteriliyor ve bu puanlamaya göre güvenlik açıkları oldukça tehlikeli.

• CVE-2022-36934: Bu güvenlik açığından faydalanan üçüncü taraflar kullanıcının adına WhatsApp üzerinden video görüşmeler yapabilir.

• CVE-2022-27492: Bu güvenlik açığından faydalanan kötü aktörler ise kullanıcıya gönderilen videolara kötü amaçlı kod ekleyip çalıştırabilir.

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